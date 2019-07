Τι παίζει στο Netflix | Αύγουστος 2019

Το Netflix έχει βάλει τα "καλά" του και φέρνει περισσότερες συγκινήσεις και δράση μέσα στο καλοκαίρι, έπειτα από έναν εκρηκτικό μήνα. Ο Αύγουστος έρχεται και πάλι με πολυαναμενόμενες συνέχειες σειρών, αλλά και αγαπημένες ταινίες.



Η 6η σεζόν του Orange is the New Black σίγουρα θα φέρει χαμόγελα στους fans, ενώ επιτέλους θα έχουμε στις 16 Αυγούστου και τη 2η πολυαναμενόμενη σεζόν της σειράς του David Fincher (Fight Club, Seven) Mindhunter. Μία από τις πιο ωραίες εκπλήξεις έρχεται στις 30 Αυγούστου με το prequel της ταινίας του 1982, The Dark Crystal. Η σειρά που είναι παραγωγή Netflix, θα ονομάζεται "To Μυστηριώδες Κρύσταλλο: Η Εποχή της Αντίστασης".





Εκτός από τα παραπάνω θα δούμε και άλλες αγαπημένες παραγωγές, όπως την ταινία καταστροφής "2012", το "Περίπου Ώριμη" με τη Σαρλίζ Θερόν, το "Ραντεβού στον Αέρα" με τον Τζωρτζ Κλούνεϊ, το "8 Mile" με τον Έμινεμ, το κλασικό "Επιστροφή στο Μέλλον", το "Άδωξοι Μπάσταρδη" του Κουέντιν Ταραντίνο, το "Παρθένος Ετών 40", "Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι" και άλλα πολλά.



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 150 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Orange Is the New Black: Σεζόν 6 (27/08/2019)

Orange Is the New Black: Season 6













Μετά την εξέγερση, κάποιες κρατούμενες μεταφέρονται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Λίτσφιλντ, όπου για δεκαετίες επικρατεί μια θανάσιμη αντιπαλότητα μεταξύ των κελιών.





Αγαπητοί Λευκοί (02/08/2019)

Dear White People: Volume 3





Καθώς οι φοιτητές του Γουίντσεστερ αντιμετωπίζουν νέες δημιουργικές προκλήσεις και έρωτες, ένας χαρισματικός καθηγητής ταράζει τα ήρεμα νερά της ζωής στο κολέγιο.





Τα Κορίτσια του Ντέρι Σεζόν 2 (02/08/2019)

Derry Girls: Season 2





Αλλαγές μπορεί να έρχονται επιτέλους στη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως, οι δυσκολίες της Έριν και των φίλων της στο σχολείο φαίνονται να μην έχουν τελειωμό.





Mindhunter: Σεζόν 2 (16/08/2019)

Mindhunter: Season 2













Το ένστικτο των μελών της Μονάδας Συμπεριφορικών Επιστημών κάνει τη θεωρία πράξη, όταν το FBI ξεκινά ένα μεγάλο κυνήγι ενός κατά συρροή παιδοκτόνου.





Το Μυστηριώδες Κρύσταλλο: Η Εποχή της Αντίστασης (30/08/2019)

The Dark Crystal: Age of Resistance













Τρία νεαρά Γκέλφλινγκ. Ένας αδίστακτος Αυτοκράτορας. Και ένα τρομερό μυστικό, ικανό να πυροδοτήσει μια ολόκληρη επανάσταση. Μια σειρά φαντασίας που θα λατρέψετε.





Wu Assassins (08/08/2019)

Wu Assassins





Ένας ταπεινός σεφ στο Σαν Φρανσίσκο γίνεται ο τελευταίος εν σειρά δολοφόνος που επιλέγεται για να διατηρήσει τις μυστικές δυνάμεις Γου μακριά απ' τα λάθος χέρια.





Hyperdrive (21/08/2019)

Hyperdrive





Η μεγαλύτερη κούρσα μετ' εμποδίων που σχεδιάστηκε ποτέ ανοίγει τις πύλες της στους κορυφαίους οδηγούς αγωνιστικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Τέρμα τα γκάζια!





Glow: Οι Λαμπερές Κυρίες του Wrestling: Σεζόν 3 (09/08/2019)

Glow: Season 3





Η παρέα ξεκινά μια σειρά από σόου στο λαμπερό Λας Βέγκας, αλλά η δίψα για εξουσία, η σεξουαλική ένταση και οι νέες προτεραιότητες απειλούν το δέσιμό της.





Styling Hollywood (30/08/2019)

Styling Hollywood





Ειδικότητά τους; Η διακόσμηση. Πελάτες τους; Η αφρόκρεμα των σταρ του Χόλιγουντ. Το ζευγάρι Τζέισον Μπόλντεν και Αντέρ Κέρτις σάς προσκαλούν στον μοναδικό κόσμο του στιλ.





Δείπνο Εκατομμυρίων (27/08/2019)

Million Pound Menu: Season 2





Μια νέα παρέα επιχειρηματιών που είναι αποφασισμένοι να ανοίξουν τα δικά τους εστιατόρια καταθέτουν "νόστιμες" προτάσεις σε ένα απαιτητικό πάνελ επενδυτών.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Χάνει η Μάνα το Παιδί (02/08/2019)

Otherhood





Είναι η Γιορτή της Μητέρας και νιώθουν παραγκωνισμένες. Τρεις κολλητές από τα προάστια πάνε στη Νέα Υόρκη για να κάνουν έκπληξη στους ενήλικους γιους τους.





Εξάδυμα (16/08/2019)

Sextuplets











Όταν ένα πρωί ξυπνά και μαθαίνει ότι έχει άλλα 5 αδέλφια, ο Άλαν βάζει σκοπό της ζωής του να ξαναενώσει την οικογένεια. Έστω κι αν σε λίγο θα γίνει κι ο ίδιος πατέρας.





Έρωτας υπό Κατασκευή (29/08/2019)

Falling Inn Love





Όταν η Κριστίνα Μίλιαν αποκτά ξαφνικά έναν ξενώνα, τον οποίο μάλιστα πρέπει να ανακαινίσει, το μόνο που δεν περιμένει είναι να της χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX





Διάγνωση (16/08/2019)

Diagnosis





Η Δρ Λίζα Σάντερς κάνει crowdsourcing για τη διάγνωση σπάνιων και μυστηριωδών παθήσεων σε μια σειρά ντοκιμαντέρ βασισμένη στη στήλη της στο New York Times Magazine.





Η Οικογένεια (09/08/2019)

The Family





Ερευνητές-δημοσιογράφοι βγάζουν στην επιφάνεια την Αδελφότητα, μια χριστιανική φονταμενταλιστική οργάνωση, που δρα υπόγεια στα λημέρια της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.





Αμερικανικό Εργοστάσιο (21/08/2019)

American Factory





Η εταιρεία παραγωγής των Ομπάμα μάς παραδίδει ένα ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση των Κινέζων ιδιοκτητών ενός εργοστασίου στο Οχάιο με τους Αμερικανούς υπαλλήλους τους.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Ρώτησε τα StoryBot (02/08/2019)

Ask the StoryBots: Season 3





Τα StoryBot παραμένουν καθ' όλα έτοιμα να αντιμετωπίσουν απορίες φιλοπερίεργων παιδιών, όπως γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν εμφανισιακά και από πού προέρχεται η σοκολάτα.





Η Σίρα και οι Πριγκίπισσες των Μαχητών (02/08/2019)

She-Ra and the Princesses of Power: Season 3











Η Γάτρα κι η Αντόρα πηγαίνουν στην Πορφυρή Ερημιά, αναζητώντας δικαίωση και απαντήσεις. Η πραγματικότητα της Αιθέρια κινδυνεύει από μια πύλη που ερευνά ο Χόρντακ.





Νικ, ο Μπελάς: Μέρος 2 (05/08/2019)

No Good Nick: Part 2





Λίγο πριν αποκαλυφθεί η απάτη της, η Νικ δουλεύει περισσότερο, γρηγορότερα και εξυπνότερα για να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να βγάλει τον πατέρα της από τη φυλακή.





Η Νέα Ζωή του Ρόκο: Στατική Αντίσταση (09/08/2019)

Rocko's Modern Life: Static Cling





Μετά από 20 χρόνια στο διάστημα, ο Ρόκο επιστρέφει στην τεχνολογικά εξελιγμένη Πόλη-Ο και αποφασίζει να βγάλει ξανά στον αέρα την αγαπημένη του εκπομπή.





Εισβολέας Ζιμ: Η Μαύρη Τρύπα (16/08/2019)

Invader Zim: Enter the Florpus





Όταν ο εξωγήινος Ζιμ επανεμφανίζεται ξαφνικά για τη 2η φάση του μοχθηρού σχεδίου του να κατακτήσει τη Γη, ο ορκισμένος εχθρός του, Ντιμπ, ετοιμάζεται να τον ξεσκεπάσει.

