Τι παίζει στο Netflix | Αύγουστος 2020

To Netflix φροντίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης στις καλοκαιρινές μας διακοπές με συναρπαστικό περιεχόμενο και τον Αύγουστο. Αγαπημένες σειρές, πρωτότυπες παραγωγές, αλλά και γνωστές επιτυχίες του Hollywood έρχονται στην υπηρεσία.



Από πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, έχουμε επιστροφές των σειρών 3%, Lucifer, The Rain και Orange is the New Black ανάμεσα σε άλλες, ενώ στην υπηρεσία πλέον θα γίνουν διαθέσιμες και οι δύο πρώτες σεζόν του Cobra Kai, της συνέχειας του πασίγνωστου Karate Kid δηλαδή, με την τρίτη σεζόν να ετοιμάζεται! Παράλληλα, μες στον Αύγουστο έχουμε ταινίες, όπως τα Τι Συνέβη Στη Δευτέρα, Ο Πρώτος Άνθρωπος, Οικογένεια Άνταμς και πολλές ακόμη.





Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία υπηρεσία ψυχαγωγίας μέσω streaming παγκοσμίως, με 193 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.

Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται, δηλαδή για τις παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Ταινίες



Τι Συνέβη Στη Δευτέρα - 01 Αυγούστου

Μικρές Κυρίες - 01 Αυγούστου

Οικογένεια Άνταμς - 01 Αυγούστου

Η Παρείσφρηση - 01 Αυγούστου

Ο Αρχάριος - 01 Αυγούστου

Ο Πρώτος Άνθρωπος - 18 Αυγούστου

Τι Να Περιμένεις Όταν Είσαι Έγκυος - 19 Αυγούστου



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Η Βροχή: Σεζόν 3 (06/08/2020)

The Rain: Season 3

Χρόνια μετά τον αποδεκατισμό του πληθυσμού της Σκανδιναβίας από τη βροχή, η Σιμόνε κι ο Ράσμους διαφωνούν για το πώς να σώσουν την ανθρωπότητα.



Ταραγμένα Νερά: Σεζόν 3 (07/08/2020)

High Seas: Season 2



Όταν το Μπάρμπαρα ντε Μπραγάνθα ξεκινάει το ταξίδι του από Αργεντινή προς Μεξικό, η Έβα συμμετέχει σε μια αποστολή εύρεσης ενός επιστήμονα που κρύβει έναν θανατηφόρο ιό.



Μικροσκοπικά Πλάσματα (07/08/2020)

Tiny Creatures





Απολαύστε επικές ιστορίες επιβίωσης σε κρυμμένους κόσμους της Αμερικής. Μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη φύση που καταγράφει τον εντυπωσιακό τρόπο ζωής μικρών ζώων.



Νέες και Ατίθασες Κυνηγοί Κεφαλών (14/08/2020)

Teenage Bounty Hunters



Όταν οι δίδυμες αδελφές σε ένα χριστιανικό λύκειο πιάνουν κατά λάθος έναν φυγά, συνεργάζονται με έναν κυνηγό επικηρυγμένων για να πιάσουν όλους τους φυγάδες στην Ατλάντα.



Βρόμικος Τζον: Η ιστορία της Μπέτι Μπρόντερικ (14/08/2020)

Dirty John: The Betty Broderick Story



Η κοσμική Μπέτι Μπρόντερικ φτάνει στα όριά της κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου διαζυγίου μετά την απιστία του συζύγου της. Βασισμένο σε ένα έγκλημα που έγινε πρωτοσέλιδο.



Λούσιφερ: Σεζόν 5 (21/08/2020)

Lucifer: Season 5







Ο Λούσιφερ επιστρέφει δυναμικά, η Κλόι αναθεωρεί για τον έρωτα, η Έλα βρίσκει επιτέλους ένα καλό παιδί και ο Αμέναντιλ ξανασκέφτεται το θέμα της πατρότητας.



Orange Is the New Black: Σεζόν 7(26/08/2020)

Orange Is The New Black: Season 7





Στην τελευταία σεζόν της σειράς, η αποφυλακισμένη Πάιπερ προσπαθεί να ορθοποδήσει, ενώ το Λίτσφιλντ -βουτηγμένο στη διαφθορά- εξακολουθεί να υπάρχει χωρίς αυτήν.



Πωλείται δίπλα στο Κύμα (26/08/2020)

Million Dollar Beach House



Αυτή η σειρά μάς ξεναγεί στις πολυτελείς κατοικίες μεγαλοεπιχειρηματιών, κολοσσών της τεχνολογίας και διασημοτήτων στα φημισμένα χωριά των Χάμπτονς.



Cobra Kai: Σεζόν 1-2 (28/08/2020)

Cobra Kai: Seasons 1-2







Τριάντα χρόνια μετά το Πρωτάθλημα Αλ Βάλεϊ του 1984, η έχθρα του Τζόνι με τον Ντάνιελ αναζωπυρώνεται. Ο Ραλφ Μάτσιο και ο Γουίλιαμ Ζάμπκα επιστρέφουν στους ρόλους τους.



ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ (28/08/2020)

I AM A KILLER: Released



Μπορεί ένας αδίστακτος δολοφόνος, που καταδικάστηκε σε θάνατο για μια βάναυση δολοφονία πριν από 30 χρόνια, να επανενταχθεί σε μια κοινωνία που γνωρίζει ελάχιστα;



Έδεσε το Γλυκό!: Μεξικό: Σεζόν 2 (07/08/2020)

¡Nailed It! México: Season 2



Τα φοντάν και τα λάθη αφθονούν, καθώς οι ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες φτιάχνουν τούρτες σε σχήμα αρμαδίλλου, εξωγήινων και του Έλβις για ένα λαχταριστό χρηματικό έπαθλο.



3%: Σεζόν 4 (14/08/2020)

3%: Season 4



Το δυστοπικό θρίλερ επιστρέφει για άλλη μια σεζόν.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Η Αχτύπητη Κίμι Σμιντ: Κίμι Εναντίον Αιδεσιμότατου (05/08/2020)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend



Είναι η διαδραστική ταινία της Κίμι! Η Κίμι παντρεύεται, αλλά, πρώτα, πρέπει να χαλάσει τα μοχθηρά σχέδια του Αιδεσιμότατου. Εσείς αποφασίζετε: τι να κάνει τώρα η Κίμι;



Work It (07/08/2020)

Work It



Η πανέξυπνη αλλά αδέξια 18χρονη Κουίν ορκίζεται να μπει στο Ντιουκ και γίνεται μια πολύ ανταγωνιστική χορεύτρια. Πρωταγωνιστεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.



The Sleepover (21/08/2020)

The Sleepover

Η μητέρα τους είναι πρώην κλέφτρα και σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Τα δύο αδέρφια πρέπει να τη σώσουν από τους απαγωγείς της που τη θέλουν για μια τελευταία δουλειά.



Project Power (14/08/2020)

Project Power



Οι κόσμοι ενός πρώην στρατιώτη, μιας έφηβης κι ενός μπάτσου συγκρούονται στη Νέα Ορλεάνη καθώς αναζητούν την πηγή ενός χαπιού που δίνει προσωρινά υπερδυνάμεις.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Immigration Nation: Το Μεταναστευτικό στις ΗΠΑ (03/08/2020)

Immigration Nation



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια μοναδική και διαφορετική άποψη για τις διαρκείς αδυναμίες του αποσαθρωμένου μεταναστευτικού συστήματος των ΗΠΑ.



Connected (02/08/2020)

Connected



Ο επιστημονικός δημοσιογράφος Λάτιφ Νάσερ ερευνά τους συναρπαστικούς και περίπλοκους τρόπους με τους οποίους συνδεόμαστε μεταξύ μας, με τον κόσμο και το σύμπαν εν γένει.



High Score: Η Χρυσή Εποχή του Gaming (19/08/2020)

High Score







Μια σειρά ντοκιμαντέρ που μιλά για τη χρυσή εποχή του gaming, μιας εποχής γεμάτης ανταγωνισμό, καινοτομία και απόλυτη διασκέδαση.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Κατασκήνωση (04/08/2020)

A Go! Go! Cory Carson Summer Camp



Ο Κόρι περνάει τα καλοκαίρια στην Κατασκήνωση Φιλίας με τον κολλητό του, Φρέντι. Όταν όμως ο Φρέντι φέρνει μαζί την ξαδέρφη του, Ρόζι, η ζήλια κάνει την εμφάνισή της.



Ομάδα Τεχνοδιάσωσης: Σεζόν 2 (17/08/2020)

Glitch Techs: Season 2



Οι κυνηγοί τεράτων βιντεοπαιχνιδιών επιστρέφουν για μια ακόμα σεζόν.



Οι Μάγοι: Το Έπος της Αρκάντια (07/08/2020)

Wizards: Tales of Arcadia







Ο μαθητής του Μέρλιν συναντά χαρακτήρες απ' τους "Κυνηγούς Τρολ" και τους "Τρεις από το Πουθενά" στο τελευταίο κεφάλαιο του Έπους της Αρκάντια του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.



Διάσωση στο Μαλιμπού: Το Νέο Κύμα (04/08/2020)

Malibu Rescue: The Next Wave



Το καλοκαίρι έρχεται ξανά στο Μαλιμπού και η ομάδα Γλώσσες επιστρέφει στην παραλία για να φιλοξενήσει -και να διαγωνιστεί, αναπάντεχα- στο Διεθνές Πρωτάθλημα.