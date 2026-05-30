Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας βρέθηκε στο επίκεντρο των συμβολικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο, με τη Βουλή των Ελλήνων να συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σε έναν ισχυρό συμβολισμό, το κτήριο της Βουλής φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας, η οποία φέτος έχει ως κεντρικό θέμα το «My MS Diagnosis». Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης της ασθένειας, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία και την αντιμετώπισή της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, η φωταγώγηση του κτηρίου στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και στην αύξηση της ορατότητας των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται διεθνώς κάθε χρόνο για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης των ασθενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Βουλή, περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 500.000. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 23.000 πάσχοντες, εκ των οποίων οι 11.000 κατοικούν στην Αττική.

«Η προώθηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού μηνύματος συνδράμει με την επίδρασή του στη συνολική εκστρατεία των πασχόντων και η Βουλή είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ελληνικού κοινοβουλίου.

Η συμβολική φωταγώγηση έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ανθρώπων που ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.