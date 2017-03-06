Φιλόζωοι κατ΄ ευφημισμόν

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης
Σοκαριστικές καταγγελίες δημοσιεύει το zougla.gr για τη δράση –ή μάλλον για την εγκληματική απραξία- μιας φιλοζωικής οργάνωσης του Ηρακλείου Κρήτης. Πολίτες έχουν διαπιστώσει, στις εγκαταστάσεις της φιλοζωικής όπου συγκεντρώνονται αδέσποτα ή κακοποιημένα σκυλιά, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, βρωμιά, ανεπάρκεια τροφής και νερού και παντελή έλλειψη μέριμνας.
Απαύγασμα αυτής της κατάστασης το βίντεο που δημοσιεύει το zougla.gr και απεικονίζει σκυλιά να τρώνε… άλλο σκυλί που κείτεται νεκρό στον ίδιο χώρο μαζί τους. Αυτή η συμπεριφορά κανιβαλισμού των σκυλιών είναι εξαιρετικά σπάνια, και συμβαίνει μόνο σε καταστάσεις ακραίας πείνας.
Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες
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Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, καθώς στις 17 Φεβρουαρίου υποβλήθηκε μήνυση από κάτοικο του Ηρακλείου για τους υπεύθυνους της φιλοζωικής, της οποίας ο σκύλος φιλοξενήθηκε στους συγκεκριμένους χώρους και κατέληξε νεκρός, από την έλλειψη φροντίδας και την κακοποίηση των άλλων, πεινασμένων σκυλιών. Το κουφάρι του μάλιστα πετάχτηκε στον πλησιέστερο κάδο σκουπιδιών.
Διαβάστε τι αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στον Εισαγγελέα:
Η κτηνιατρική έκθεση διαπίστωσης του θανάτου του ζώου. Όπως αναφέρεται, αυτό απεβίωσε λόγω της επιθετικότητας των άλλων σκυλιών...
Φιλόζωοι κάτοικοι του Ηρακλείου πλησίασαν τις εγκαταστάσεις φύλαξης των σκυλιών και τράβηξαν βίντεο με τις συνθήκες που επικρατούν. Το zougla.gr δημοσιεύει το βίντεο με αλλοιωμένες φωνές, καθώς εκκρεμούν δικαστικές διαμάχες.
Προσοχή - ακολουθούν σκληρές εικόνες
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Το zougla.gr επικοινώνησε με την υπεύθυνη της φιλοζωικής εταιρείας η οποία μας παρέπεμψε σε παλαιότερη απάντησή της, την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εικόνες είναι παλαιότερες και οφείλονται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, πολίτες πετάνε σκυλιά και κουτάβια στον συγκεκριμένο χώρο, διότι θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι οι καταγγέλοντες προσπαθούν να την εμπλέξουν δημιουργώντας οι ίδιοι αυτές τις συνθήκες στον χώρο.
Ακολουθεί η απάντηση:
«ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΩ )ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΜΟΥ ΠΕΤΑΝΕ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΒΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ. ΑΛΛΑ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΩΣ ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ, ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΗΣΟΥΝ ΜΙΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ». ΚΑΛΕΣΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΤΟΜΑ» ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΕΨΑΞΑΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΠΡΟΘΥΜΟ ΜΑΡΤΥΡΑ, ΚΑΘΩΣ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΛΟΓΩ ΝΤΡΟΠΗΣ(!!!) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.
ΠΗΓΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΕΙ, ΔΥΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ), ΠΗΡΑΝ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΑΛΛΩΣΤΕ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ ΣΚΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΑΛΛΑ 7 ΣΚΥΛΙΑ. ΜΕΤΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ 13:00 ΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟ 100 ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΝ ΒΡΗΚΑ ΕΚΕΙ ΚΑΤΑ ΤΥΧΗ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΪΣΩ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΑ ΖΩΑ. ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΤΟΥΣ ΕΞΗΓΗΣΑ ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΥΜΒΕΙ, ΒΓΑΛΑΜΕ ΕΞΩ ΤΟ ΑΤΥΧΟ ΖΩΑΚΙ, ΦΡΟΝΤΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ. ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΗΤΑΝ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΔΕ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ , ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΕΛΙΚΑ.
ΕΤΣΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΗΓΕ ΣΤΟ Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 17:30 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΠΗΓΕ ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ. ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΚΛΗΘΗΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ Σ ΤΟ Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΟΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΕΔΩΣΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΕΝΩ ΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΩ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ ΤΟ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΚΟ ΣΚΥΛΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΖΩΑΚΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΟΥ, ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ******. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΧΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΑ ΑΝΤ΄ΑΥΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΑΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΕΝΩ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΣ. ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ, ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ.
ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ, ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΑ ΑΥΤΟΦΩΡΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑ ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΕΣ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΙΔΡΑ, ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΕΙΜΕΝΑΚΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ ΙΝ-ΜΠΟΞ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ «ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ» ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “*****”ΓΙΑ «ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΛΕΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ». ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΛΙΒΕΛΛΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΥ, ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ, ΗΡΕΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΥΡΙΟ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ 15 ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΟΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΖΕ ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ.
ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΟΤΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ «ΠΟΥ ΝΑ ΣΚΑΣΕΤΕ», ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΕΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ…..Α ΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕ, ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ, ΤΩΝ «ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ», ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΩ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΖΟΥΣΑΝ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ…………«ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΡΕΣ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΦΗΣΕΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ **** ΣΟΥ!!! ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΑΝ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ».
Επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια του ρεπορτάζ.