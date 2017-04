Ψυχροπολεμική τρέλα

Οι δύο άλλες σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή του Ειρηνικού, η Ρωσία και η Κίνα, έχουν καλέσει να δοθεί επιτέλους λύση έπειτα από διαπραγματεύσεις στο χρονίζον ζήτημα της Κορεατικής Χερσονήσου

John Pilger: «Η Αυστραλία υπνοβατεί με κατεύθυνση τη σύγκρουση με την Κίνα»

Εδώ και μερικές εβδομάδες, ο κόσμος ζει και πάλι τις ημέρες έντασης που του είχαν προσφέρει οι διεθνείς κρίσεις της εποχής του (για κάποιους αλήστου μνήμης) Ψυχρού Πολέμου.Η περίοδος έντασης έχει επιστρέψει χάρη στην ατμόσφαιρα που έχουν πυροδοτήσει τα διεθνούς φήμης αμερικανικά δίκτυα CNN, MSNBC, NPR, αλλά και οι εφημερίδες New York Times και Washington Post, και τα συνεργαζόμενα Μέσα σε Ευρώπη, Καναδά, Ιαπωνία και Αυστραλία, (BBC) έχοντας εξαπολύσει μηχανή πολεμικής προπαγάνδας κάθε άλλο αποδεκτή από ανεξάρτητα Μήντια.Ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που επισκέπτεται τη Ν. Κορέα, δήλωσε ότι «η εποχή της στρατιωτικής υπομονής από τη χώρα του για τη Β. Κορέα, έχει τελειώσει».Τις δηλώσεις αυτές έκανε επισκεπτόμενος την αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ), την εύθραυστη γραμμή που χωρίζει τη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.Όπως μετέδωσε το BBC, η επίσκεψη αυτή, πραγματοποιείται μια εποχή όπου έχει κλιμακωθεί η ένταση στην εύφλεκτη Χερσόνησο της Κορέα, για να τονισθούν οι στενές σχέσεις της Σεούλ με την Ουάσιγκτον, και χρωματίσθηκε από την ανακοίνωση της αποτυχημένης εκτόξευσης πυραύλου από τη Β. Κορέα.Από σήμερα Δευτέρα, διεξάγονται κοινά γυμνάσια αμερικανικών και Νοτιοκορεατικών δυνάμεων «για να τονισθεί η ετοιμότητα εναντίον της Β. Κορέας, όπως μετέδωσαν τα Νοτιοκορεατικά Μέσα. Σε αυτά συμμετέχουν περί τους 1.000 Αμερικάνους πιλότους.Ο αντιπρόεδρος Πενς, (του οποίου ο πατέρας είχε πάρει μέρος στον Πόλεμο της Κορέας), δήλωσε στους δημοσιογράφους από το μεθοριακό χωριό Panmunjom όπου υπεγράφη η κατάπαυση του πυρός το 1953, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Υπήρξε περίοδος στρατηγικής υπομονής, αλλά η περίοδος αυτή τέλειωσε».Τα σχόλια αυτά έρχονται να συμπληρώσουν εκείνα που είχε κάνει τον περασμένο μήνα ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, επίσης επισκεπτόμενος την ίδια περιοχή, ότι «ακόμη και απρόσμενο στρατιωτικό πλήγμα εξετάζεται».Για να συμπληρωθεί ο κύκλος των διαφαινόμενων απειλών, την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεξ Τίλερσον είχε πάει στη Μόσχα, υποστηρίζοντας την -χωρίς στοιχεία- αμερικάνικη άποψη ότι ο Σύρος πρόεδρος αλ-Άσαντ χρησιμοποιεί χημικά όπλα. Αδιαφορώντας αν η αμερικανική πυραυλική επίθεση εναντίον συριακής αεροπορικής βάσης έγινε εναντίον χώρας στην οποία οι ΗΠΑ δεν έχουν κηρύξει τον πόλεμο.Το ρωσικό πρακτορείο «Sputnik» σε σχόλιό του εκφράζει την ατμόσφαιρα νέας ψυχροπολεμικής έντασης, υποστηρίζοντας: «Είτε ο πυρηνικός πόλεμος ξεσπάσει στις επόμενες ημέρες, είτε όχι, γεγονός είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται όμηρος από την αμερικάνικη στρατιωτική τρέλα». Και το δημοσίευμα συμπληρώνει: «Είναι πλέον ζήτημα χρόνου πριν οι ΗΠΑ τελικά πυροδοτήσουν πόλεμο εναντίον ενός από τους προκαθορισμένους “εχθρούς”: Βόρεια Κορέα, Συρία, Ιράν Ρωσία ή Κίνα».Ήδη ένα από τα φερέφωνα της αμερικάνικης κυβέρνησης, το NBC, μετέδωσε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ «είναι έτοιμη να εξαπολύσει προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Β. Κορέας». Την ίδια ώρα που η Πιονγκγιάνγκ απειλεί πως θα απαντήσει σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση με πυρηνική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους.Οι δύο άλλες σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή του Ειρηνικού, η Ρωσία και η Κίνα, έχουν καλέσει να δοθεί επιτέλους λύση έπειτα από διαπραγματεύσεις στο χρονίζον ζήτημα της Κορεατικής Χερσονήσου. Κάτι που ωστόσο αρνούνται πεισματικά οι ΗΠΑ. Κάτι που επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα ο Ρεξ Τίλερσον: «Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες». Και όπως μετέδωσε το NBC, «ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να διατάξει πλήγματα εναντίον της Πιονγκγιάνγκ μόλις οι αμερικάνοι αξιωματούχοι είναι βέβαιοι ότι η Β. Κορέα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την 6η πυρηνική της δοκιμή».Την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν οδηγήσει τον κόσμο στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, με την αλλοπρόσαλλη πολιτική τους, ο κόσμος αντιμετωπίζει την κατάσταση απλώς κλείνοντας τα μάτια - όπως αντιδρά η στρουθοκάμηλος κρύβοντας μόνο το κεφάλι της στην άμμο. Ουδεμία αντίδραση ακόμη και από την διεθνή διανόηση.Αλλά εκτός από την αμερικάνικη απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων από τον απρόσμενο νέο κάτοικο στο Λευκό Οίκο και με δεδομένη την ανατροπή της πολιτικής που ακόμη και πριν λίγους μήνες εξήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ, «τι δουλειά έχουν οι ΗΠΑ να αναμειγνύονται στη Μέση Ανατολή;» με 59 πυραύλους Τραμπ, υπάρχουν κι άλλοι πολεμοκάπηλοι.Όπως γράφει ο (αυστραλιανής καταγωγής) δημοσιογράφος John Pilger, «η Αυστραλία υπνοβατεί με κατεύθυνση τη σύγκρουση με την Κίνα. Και αφού οι πόλεμοι μπορούν να συμβούν ξαφνικά, σε ατμόσφαιρα έλλειψης εμπιστοσύνης και προκλήσεων, ιδιαίτερα όταν μία δευτερεύουσα δύναμη -όπως η Αυστραλία- εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της για να προσδεθεί στο άρμα ασταθούς υπερδύναμης όπως οι ΗΠΑ που βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής».«Έτσι, τον περασμένο Οκτώβριο, εκπρόσωπος σε θέματα Άμυνας του αντιπολιτευόμενου ηγέτη επικεφαλής του αυστραλιανού Εργατικού Κόμματος Richard Marles, προκάλεσε ενθουσιασμό σε Αμερικάνους ναυάρχους και στρατηγούς σε διάσκεψη στη Χαβάη, απαιτώντας το δικαίωμα σε Αυστραλούς ναυτικούς διοικητές να αποκτήσουν το δικαίωμα «να προκαλέσουν ένοπλη πυρηνική σύγκρουση με την Κίνα για την αμφισβητούμενη περιοχή της Θάλασσας της Νότιας Κίνας».Μη ξεχνώντας την Σούδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη οι ΗΠΑ διαθέτουν στη35 στρατιωτικές εγκαταστάσεις.1. Artillery Kaserne, Garmisch-Partenkirchen2. Barton Barracks, Ansbach (σχεδιάζουν να την κλείσουν)3. Bismarck Kaserne, Ansbach4. Bleidorn Housing Area, Ansbach5. Edelweiss Lodge and Resort, Garmisch-Partenkirchen6. Gen. Lucius D. Clay Kaserne (former Wiesbaden Army Airfield, renamed 2012), Wiesbaden7. Germersheim Army Depot, Germersheim8. Grafenwöhr Training Area, Grafenwöhr/Vilseck9. Hohenfels Training Area/Joint Multinational Readiness Center, Hohenfels (Upper Palatinate)10. Husterhoeh Kaserne, Pirmasens11. Kaiserslautern Military Community12. Katterbach Kaserne, Ansbach13. Kelley Barracks, Stuttgart14. Kleber Kaserne, Kaiserslautern Military Community15. Landstuhl Regional Medical Center, Landstuhl16. Merrill Barracks, Nurnberg17. McCully Barracks, Wackernheim18. Miesau Army Depot, Miesau19. Oberdachstetten Storage Area, Ansbach20. Panzer Kaserne, Stuttgart21. Patch Barracks, Stuttgart22. Pulaski Barracks, Kaiserslautern23. Rhine Ordnance Barracks, Kaiserslautern24. Robinson Barracks, Stuttgart25. Rose Barracks, Vilseck26. Sembach Kaserne, Kaiserslautern27. Sheridan Barracks, Garmisch-Partenkirchen28. Shipton Kaserne, Ansbach29. Smith Barracks, Baumholder30. Storck Barracks, Illesheim31. Stuttgart Army Airfield, Filderstadt32. USAG Wiesbaden Military Training Area, Mainz, Gonsenheim/Mombach33. USAG Wiesbaden Training Area, Mainz Finthen Airport34. USAG Wiesbaden Radar Station, Mainz Finthen Airport35. Urlas Housing and Shopping Complex, AnsbachΣτην- 3 βάσεις• Caserma Ederle, Vicenza• Camp Darby, Pisa-Livorno• Camp DelDin, VicenzaΣτο, η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια αμερικανική βάση Camp BondsteelΣτο• Τις εγκαταστάσεις ραντάρ Dimona Radar Facility στη Negev, με 120 Αμερικάνους στρατιωτκούς.Στην- 84 βάσεις• Camp Zama, Kanagawa• Fort Buckner, Okinawa• Torii Station, OkinawaΣτη Νότια Κορέα:• Camp Carroll• Camp Casey• Camp Castle• Camp Coiner• USAG Daegu• Camp George• Hannam Village• Camp Henry• Camp Hovey• Camp Humphreys• Camp Jackson• Camp Kim• Camp Liberty Bell• Camp Market• Camp Mobile• Camp Red Cloud• Camp Stanley• Camp Walker• H220 Heliport• K-16 Air Base• Kunsan Pol Terminal Site• Madison Site• Masan Ammunition Depot• Seobingo Compound• Pier #8• Tango (U.S. Army)• Yong Pyong• USAG Yongsan