4 ελληνικές θεατρικές παραστάσεις ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη

Η ελληνική τέχνη ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη στις 5 και 6 Μαΐου για ένα θεατρικό διήμερο στο New York University. Τέσσερα έργα συγχρόνων ελλήνων θεατρικών συγγραφέων θα παίξουν στη σκηνή της Νέας Υόρκης και θα μεταφραστούν για πρώτη φορά στα αγγλικά. Το Greek Play Project New York θα παρουσιαστεί από το Eclipses Group Theater σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνκής δραματουργίας.Το Greek Play Project NY είναι μια παραγωγή του Eclipses Group Theater New York, μιας καλλιτεχνικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δραστηριοποιείται από το 2011 στη Νέα Υόρκη και λειτουργεί ως καλλιτεχνική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και με βάση αυτό θα κινηθεί και σε αυτήν την πρωτοβουλία. Σε καλλιτεχνική συνεργασία με την υπεύθυνη Δραματολογίου και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Θεάτρου Δρ. Ειρήνη Μουντράκη, δημιουργό του Τhe Greek Play Project της σημαντικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση και ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού έργου και των δημιουργών του, τα τέσσερα έργα αναμένεται να εντυπωσιάσουν το αμερικανικό και ελληνοαμερικάνικο κοινό.15 εκπρόσωποι των πολιτών συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι. Τους κάλεσαν οι άρχοντες αλλά δε γνωρίζουν για ποιο λόγο. Ο χρόνος περνάει αλλά κανείς δε βγαίνει από το παλάτι. Σταδιακά συνειδητοποιούν πως το παλάτι είναι άδειο. Γιατί οι ηγέτες τους τούς εγκατέλειψαν; Πού είναι οι θεοί; Ποιος θα αναλάβει τη δράση του έργου τώρα; Το έργο μεταμορφώνει τη σκηνή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στο πολιτικό τοπίο των καιρών μας.Η πριγκίπισσα της Τροίας και σύζυγος του μυθικού Έκτορα φτάνει ξεριζωμένη στην Ελλάδα μετά την αιχμαλωσία της από τους νικητές του Τρωικού πολέμου. Ένας γυναικείος μονόλογος για τη μοίρα του πρόσφυγα και την αγωνία της εύρεσης μιας νέας ταυτότητας.Η διαθήκη του Εμμανουήλ Παππά αφήνει όλη την περιουσία σε εκείνο το παιδί του που θα προτείνει το καλύτερο επενδυτικό σχέδιο μέσα σε 24 ώρες. Τα δύο αποξενωμένα αδέρφια, που επιστρέφουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο πατρικό τους σπίτι, θα συγκρουστούν σκληρά για την κληρονομιά. Καθώς παλιές πληγές ξανανοίγουν και μυστικά αποκαλύπτονται, το πατρικό σπίτι μετατρέπεται σε σκηνικό ενός έντονου οικογενειακού δράματος.Το έργο αφηγείται την ιστορία μιας νέας γυναίκας, της Νίκης, που μετά το θάνατο του άντρα της παλινδρομεί ανάμεσα σε μια καθηλωτική θλίψη και την επιταγή να συνέχισει τη ζωή της. Ψάχνοντας για διέξοδο απ΄ τον ασφυκτικό της μικρόκοσμο αφήνει τη δουλειά της στην τράπεζα και καταφεύγει στην πολύβουη ουδετερότητα των μεγάλων δρόμων της πόλης. Η συνάντησή της εκεί με μια γυναίκα των φαναριών, της αποκαλύπτει μια άλλη πραγματικότητα και ενεργοποιεί μέσα της δυνάμεις που μέχρι τότε αγνοούσε.Για τα έργα και τους συγγραφείς θα μιλήσει η Ειρήνη Μουντράκη.Μετάφραση: Πένυ ΦυλακτάκηΣκηνοθεσία: Δημήτρη ΜπονάροςΜετάφραση: Χριστίνα ΠολυχρονίουΣκηνοθεσία: Κατερίνα ΑλεξάκηΜετάφραση: Θεοδώρα Παπαχριστοφίλου-ΛούκαΣκηνοθεσία: Ιωάννα ΚατσαρούΜετάφραση: Δημήτρης ΜπονάροςΣκηνοθεσία: Ιωάννα ΚατσαρούΓια εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες: www.egtny.com ή στο 001917 6488343 και 001718 5816285. (Υπεύθυνη κα Αλεξάνδρα Σκένδρου)Ομάδα παραγωγής: Κατερίνα Αλεξάκη, Ιωάννα Κατσαρού, Δημήτρης Μπονάρος, Αλεξάνδρα Σκένδρου.Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, του Α.Σ. Ωνασείου Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου NYU και του Εθνικού Θεάτρου.