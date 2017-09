Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μεσογειακό φεστιβάλ «Between the seas», από τις 11/9 έως τις 17/9

Για πρώτη φορά μεταφέρεται στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη το φεστιβάλ «Between the Seas Festival», μια εκδήλωση αφιερωμένη στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες της Μεσογείου, και θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τις 11 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στον πολυχώρο Baumstrasse (Σερβίων 8 Βοτανικός).



Χορός, θέατρο, performance, μουσική, εργαστήρια, ενώνουν ανερχόμενους δημιουργούς της μεσογειακής διασποράς που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Αμερική, διαμορφώνοντας ένα πεδίο διαλόγου για τη μεσογειακή ταυτότητα και τη σύγχρονη ιστορία. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός ίδρυσης του φεστιβάλ, το 2011 στη Νέα Υόρκη, από την Ελληνίδα θεατρολόγο και παραγωγό Ακτίνα Σταθάκη η οποία στην αθηναϊκή παρουσίαση του φεστιβάλ συνεργάζεται με τον οργανισμό «Δρόμος Με Δέντρα».



Συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ισπανία, την Ιταλία, το Κόσοβο, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική κ.α. Πριν από την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, το Between the Seas διοργανώνει καλλιτεχνικό εργαστήριο με πρoγραμματισμένη διαμονή (residency) και προσκεκλημένους τη χορογράφο/χορεύτρια Paula Quintana από τις Κανάριες Νήσους και τον Νεοϋορκέζο τζαζίστα κιθαριστή Andreas Arnold, στον Δήμο Μονεμβασίας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.betweentheseas.org.



Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ)