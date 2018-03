Τα βραβεία του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Οι νικητές

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων.



Τα Βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος



Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:



Άνικα Γκούσταφσον, κριτικός κινηματογράφου / δημοσιογράφος (Σουηδία)



Κάρολαϊν Λιμπρέσκο, προγραμματίστρια Φεστιβάλ (ΗΠΑ)



Γιαν Ρόφεκαμπ, αντιπρόσωπος πωλήσεων / παραγωγός (Ολλανδία)



Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σκηνοθέτης (ΗΠΑ)



Λευτέρη Χαρίτο, σκηνοθέτης (Ελλάδα)



Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Το μακρινό γάβγισμα των σκυλιών» σε σκηνοθεσία Σίμον Λέρεν Βίλμοντ (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία).



Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000€ απονέμεται εξ ημισείας στα ντοκιμαντέρ «Μπαρονέζα» σε σκηνοθεσία Ζουλιάνα Αντούνες (Βραζιλία) και «Μετεωρίτες» σε σκηνοθεσία Γκιουρτζάν Κελτέκ (Ολλανδία, Τουρκία).



Τα Βραβεία του Διαγωνιστικού Τμήματος VR



Το διαγωνιστικό τμήμα VR (Virtual Reality) εγκαινιάζεται στο 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας.



Το βραβείο ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ που δίνει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, απονέμεται εξ ημισείας στα ντοκιμαντέρ «Μετέωροι» σε σκηνοθεσία Σεχάνι Φερνάντο (Ηνωμένο Βασίλειο) και «Η τελευταία καρέκλα 1&2» σε σκηνοθεσία Άνκε Τένισεν, Τζέσι φαν Φρέντεν (Ολλανδία).



Βραβεία Κοινού Fischer 2018



Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες άνω των 50’ απονέμεται:

Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην κορυφή» σε σκηνοθεσία Στρατή Χατζηελενούδα (Ελλάδα).



Για ξένη παραγωγή -«Βραβείο Κοινού Πίτερ Ουιντόνικ»- στο ντοκιμαντέρ «Πατέρες και γιοι» σε σκηνοθεσία Ταλάλ Ντερκί (Γερμανία, Συρία, Λίβανος).



Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες κάτω των 50’ απονέμεται:



Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ «Ζωγραφίζοντας…» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταμάτη και Ιωάννας Νεοφύτου (Ελλάδα).



Για ξένη παραγωγή στο ντοκιμαντέρ «Ο τελευταίος κυνηγός του μελιού» σε σκηνοθεσία Μπεν Νάιτ (Νεπάλ).



Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»



Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει εφέτος το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού.



Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Το μακρινό γάβγισμα των σκυλιών» σε σκηνοθεσία Σίμον Λέρεν Βίλμοντ (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία).



Βραβεία ΕΡΤ



Η ΕΡΤ, απονέμει εφέτος δύο βραβεία:



Απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στο ελληνικό ντοκιμαντέρ άνω των 50 λεπτών που απέσπασε το βραβείο κοινού Fischer. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην κορυφή» σε σκηνοθεσία Στρατή Χατζηελενούδα (Ελλάδα).



Στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής, το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο καλύτερο project του EDN Docs in Thessaloniki για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN, που κρίνεται από την επιτροπή του EDN και αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο χορηγείται από την ΕΡΤ.



Το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο project:



Riders of Destiny, σκηνοθεσία Michael Niermann, παραγωγή Ansgar Pohle | 7T1 Media (Γερμανία).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚ



Στο πλαίσιο του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απονέμει:



Το βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, στο ντοκιμαντέρ «Η φωνή του Αντώνη» σε σκηνοθεσία Χρήστου Καπάτου (Ελλάδα).



Το βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε project που συμμετέχει στο πρόγραμμα Docs in Progress. Το βραβείο απονέμεται στο project Tiny Souls, σε σκηνοθεσία Dina Naser – Ιορδανία, Λίβανος, Κατάρ, Ολλανδία, Γαλλία (Παραγωγή: Dina Naser και Ruba Ghazi Hannun - Mad Moshawash, Συμπαραγωγή: Khaled Haddad - Jordan Prioneers, Palmyre Badinier - Urban Factory).



Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας



Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Αρκεί να μην είναι πόρνη» σε σκηνοθεσία Οβιντί (Γαλλία).



Ειδική μνεία απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» σε σκηνοθεσία Ρίνα Καστελνουόβο και Ταμίρ Ελτερμάν (Ισραήλ, Γερμανία).



Βραβείο WWF



Το βραβείο της WWF απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Ευχαριστούμε για τη βροχή» σε σκηνοθεσία Γιούλια Νταρ (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Κένυα).



Βραβεία FIPRESCI



Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος απονέμεται στην ταινία «Το μακρινό γάβγισμα των σκυλιών» σε σκηνοθεσία Σίμον Λέρεν Βίλμοντ (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία).

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Πατρίδα από μάρμαρο» σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα).



Βραβείο ΠΕΚΚ



Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στο ντοκιμαντέρ «Κωστής Παπαγιώργης, ο πιο γλυκός μισάνθρωπος», σε σκηνοθεσία Ελένης Αλεξανδράκη (Ελλάδα).



Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης



Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Obscuro Barroco σε σκηνοθεσία Ευαγγελίας Κρανιώτη (Γαλλία, Ελλάδα).



Το Eιδικό Βραβείο της Επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Ένα δέντρο θυμάται» σε σκηνοθεσία Κώστα Φόλλα (Ελλάδα).



Βραβεία Αγοράς



Το πρώτο βραβείο για υπηρεσίες post-production αξίας 15.000 ευρώ, που χορηγείται από την ελληνική εταιρεία post-production 2|35 Inc, απονεμήθηκε στην ταινία Seeds of Columbus σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου – Ελλάδα (Παραγωγή: Stefi/Lynx Productions, Σπύρος Μαυρογένης, Συμπαραγωγή: Ρέα Αποστολίδη - Anemon Productions).



Το δεύτερο βραβείο MuSou σε υπηρεσίες ήχου και μουσικής, αξίας έως και 6.500 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία Staring at the Sun σε σκηνοθεσία των Atieh Attarzadeh και Hesam Eslami – Γαλλία, Ιράν (Παραγωγή: Etienne de Ricaud, Caractères Productions, Συμπαραγωγή: Hesam Eslami, Atieh Attarzadeh).



Ειδική μνεία απέσπασε η ταινία Gentle Warriors της Marija Stonyte – Λιθουανία, Εσθονία (Παραγωγή: Giedre Zickyte, Moonmakers, Συμπαραγωγή: Riho Vastrik).