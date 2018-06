COSMOTE: Απολαύστε το Μουντιάλ με απεριόριστο livestreaming

Απεριόριστο streaming για να παρακολουθήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού από το κινητό ή το tablet τους, χωρίς να καταναλώσουν ούτε ένα MB του προγράμματός τους, προσφέρει η COSMOTE στους συνδρομητές της, με το πακέτο PLAY NOW UNLIMITED.Ενεργοποιώντας το πακέτο, οι συνδρομητές θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να απολαμβάνουν ζωντανά, όπου και να βρίσκονται, όλους τους αγώνες που διεξάγονται στην Ρωσία, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV GO ή την mobile εφαρμογή της ΕΡΤ, χωρίς να καταναλώσουν τα MB του προγράμματός τους και με την ασύγκριτη κάλυψη και ταχύτητα που προσφέρει το δίκτυο 4G/4G+ της COSMOTE.Με αφορμή το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, η COSMOTE προσφέρει το PLAY NOW UNLIMITED στους συνδρομητές συμβολαίου (ιδιώτες και επαγγελματίες), καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής από 15€ μόνο 7,5€/μήνα. Η ενεργοποίηση γίνεται πολύ εύκολα μέσα από τα app My COSMOTE και WHAT’S UP, έως και τις 15 Ιουλίου.Η COSMOTE δημιούργησε τα πακέτα PLAY NOW και GIGA NOW, απαντώντας στην αυξημένη ζήτηση των συνδρομητών για περισσότερο mobile internet και video streaming, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Συνολικά, την τελευταία τετραετία η μέση χρέωση ανά GB στο δίκτυο της COSMOTE έχει μειωθεί σχεδόν 75%.Το PLAY NOW UNLIMITED, προσφέρει απεριόριστα data για video και music streaming από το κινητό ή το tablet. Οι συνδρομητές της COSMOTE μπορούν να βλέπουν απεριόριστα βίντεο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες video streaming παγκοσμίως (πχ. YouTube), αλλά και τηλεόραση στην Ελλάδα από την COSMOTE TV ή να ακούν την αγαπημένη τους μουσική μέσα από το Spotify, το Apple Music, το Deezer καθώς και από δημοφιλή web radios.Τα τελευταία δύο χρόνια, η μέση ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου COSMOTE έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G / 4G+ δικτύου COSMOTE ξεπερνά το 98% και 92% αντίστοιχα, καθιστώντας την COSMOTE, Νο1 δίκτυο στην Ελλάδα. Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test» για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet στην Ελλάδα.