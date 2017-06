Τώρα κάνεις το test ουρολοίμωξης στο σπίτι σου!

Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος συνοδεύεται από πολλά δυσάρεστα και επώδυνα συμπτώματα όπως είναι η συχνή ανάγκη για ούρηση, τσούξιμο, πόνος στην κοιλιακή χώρα ή πόνος στην οσφυϊκή περιοχή ή ακόμα και αίμα στα ούρα.Η συχνή και παραμελημένη λοίμωξη οδηγεί συνήθως σε χρόνια νόσο του ουροποιητικούσυστήματος. Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος επηρεάζει το γενικό πληθυσμό, και ιδιαίτερα τις γυναίκες λόγω της διαφορετικής ανατομίας του γυναικείου σώματος.Σχεδόν κάθε γυναίκα πάσχει τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής της, από λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.Για να βοηθήσουμε αυτούς που υποφέρουν από ουρολοιμώξεις έχουμε αναπτύξειπου καλύπτουν όλο το φάσμα: Διάγνωση Θεραπεία ΠρόληψηΤώρα με το Urinal® test μπορείτε να κάνετε διάγνωση ουρολοίμωξης γρήγορα και απλάστο σπίτι σας! Το test έχει την μορφή λωρίδας, πάνω στην οποία υπάρχουν ξεχωριστά πεδί αντιδραστηρίων με την μορφή χρωματιστών τετραγώνων. Απλά βρέχετε το test κατά την ούρηση και έχετε το αποτέλεσμα μέσα σε 2 λεπτα!Αντιμετωπίστε την ουρολοίμωξη φυσικά, με 100% ασφάλεια με το Urinal® Forte Probio. Περιέχει PaCran ένα ειδικό τυποποιημένο εκχύλισμα από cranberries (Vaccinium macrocarpon) που αναστέλλει την πρόσδεση των παθογόνων βακτηριδίων στο ουροποιητικό και τα αποβάλλει με την ούρηση. Η ενισχυμένη σύνθεσή του με προβιοτικά (Lactobacillus ramnosus) αναπληρώνει τη φυσιολογική χλωρίδα, μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και μετριάζει ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών σε περίπτωση λήψης τους.Το εκχύλισμα PaCran είναι πλούσια πηγή βιταμινών, προανθοκυανιδίνων, ανθοκυανιδίνων, ελλαγικού οξέος, βιοφλαβονοϊδών, φαινολικών ενώσεων και άλλων φυσικών ουσιών με αντιοξειδωτική δράση.Αποτρέπει την προσκόλληση των επιβλαβών βακτηριδίων, και ιδιαίτερα του Escherichia coli, στα τοιχώματα της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης (το Ε. coli είναι κατά 85% η αιτία όλων των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος). Το εκχύλισμα αυτό είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα αντιβιοτικά.Σε μελέτη από τους Amy B. Howell, et al, χορηγήθηκαν cranberries ισοδύναμα με έως 375 μg/ml προανθοκυανιδίνες, σε γυναίκες με επιβεβαιωμένη ουρολοίμωξη από P-fimbriated E. coli. Είκοσι τέσσερις (24) ασθενείς είχαν ανθεκτικό στέλεχος στην trimethoprim-sulfamethoxazole.Η αναστολή της προσκόλλησης του βακτηριδίου ήταν 80% ενώ στα ανθεκτικά στην trimethprim στελέχη ήταν 79%. Αυτό φανερώνει ότι η αναστολή της προσκόλλησης των βακτηριδίων δεν συνδέεται με τους μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά. Amy B. Howell, et al. JAMA Vol. 287 No. 23, June 19, 2002Το URINAL® Forte Probio περιέχει στελέχη του προβιοτικού βακτηριδίου Lactobacillus rhamnosus, με σκοπό την ανάπτυξη και την ισορροπία της φυσιολογικής χλωρίδας ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού έναντι παθογόνων μικροοργανισμών. Τα προβιοτικά στελέχη δημιουργούν αποικίες ‘καλών’ μικροοργανισμών που με τη σειρά τους απομακρύνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που ευθύνονται για μια σειρά από γαστρεντερικές ανωμαλίες.Ειδικότερα, το περιεχόμενο στέλεχος Lactobacillus rhamnosus είναι εξαιρετικά σταθερό στο όξινο περιβάλλον του στομάχου και με μεγάλη προσκολλητική και προστατευτική ικανότητα στον ανθρώπινο εντερικό βλεννογόνο. Τα προβιοτικά παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη προστασία και μειώνουν τα προβλήματα από τη χρήση των αντιβιοτικών.Σε μια μελέτη που έγινε σε 400 εγκύους από τους Jean-Jacques Dugoua et al, το συμπέρασμα ήταν ότι λόγω των αποδείξεων που υποστηρίζουν τη χρήση των cranberries για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs) και την ασφάλειά τους, η χρήση τους μπορεί να είναι μια πολύτιμη θεραπευτική επιλογή στη θεραπεία των λοιμώξεων του ουροποιητικού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.Can J Clin Pharmacol Vol 15 (1) Winter 2008:e80-e86; January 18, 2008Το URINAL® Syrup είναι ασφαλές και για τα παιδιά από ενός έτους!Για την πρόληψη των υποτροπών σε ουρολοιμώξεις, το Urinal® αποτελεί την λύση! Προλάβετε τις ουρολοιμώξεις φυσικά, με 100% ασφάλεια με το Urinal®.Περιέχει ειδικά εκχυλίσματα NutriCran & Cysticran που αναστέλλουν την πρόσδεση των παθογόνων βακτηριδίων στο ουροποιητικό σύστημα και τα αποβάλλουν με την ούρηση. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια λήψη για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων σε περιόδους αυξημένου κινδύνου και στα πρώτα συμπτώματα ουρολοίμωξης.Αποτρέπει την προσκόλληση των επιβλαβών βακτηριδίων στο ουροποιητικό και την υποτροπή των ουρολοιμώξεων εξίσου αποτελεσματικά με τα αντιβιοτικά - Iδανικό για πρόληψη των ουρολοιμώξεων. Iδανικό για θεραπεία συντήρησης μετά τη θεραπεία με Urinal® Forte Probio.Σε μελέτη που έγινε για την πρόληψη των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων με trimethoprim 100mg σε σχέση με cranberry 500mg βρέθηκε ότι η συνεχής χορήγηση trimethoprim είχε πολύ μικρό πλεονέκτημα στην πρόληψη σε σχέση με τα cranberries.Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε ουρολοιμώξεις με υποτροπές μπορεί να χορηγείται προληπτικά, επειδή δεν έχει τους κινδύνους της ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά ή της επιπλοκής της λοίμωξης με Clostoridim difficile ή μύκητες.GRAS: φυσικές και ασφαλείς ουσίες εγκεκριμένες από το FDA και τον WHO. Το AFSSA τις έχει δεχθεί για την καταπολέμηση της E. coli. Οι δράσεις τους υποστηρίζονται από διεθνείς μελέτες.Ασφαλείς για εγκύους και παιδιά. Περιέχει φυσικές ουσίες και δεν έχει καθόλου παρενέργειες. Μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης στη θεραπεία των ουρολοιμώξεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντιβιοτικά. Η καθημερινή χρήση βοηθά στην πρόληψη της υποτροπής. Βοηθά στην αποτροπή της προσκόλλησης των βακτηριδίων στα τοιχώματα τουουροποιητικού.ΒΙΒΑΦΑΡΜ Α.Ε. Αγίου Ιωάννου 2, Μελίσσια, 151 27,Τηλ.: 210 8034403, Fax: 210 8034495, www.vivapharm.gr