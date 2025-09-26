Χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γιάννης Μόρτζος #Γιούλη Ζήκου