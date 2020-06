Κλεάνθης Γρίβας

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΞΕΧΝΑΜΕ;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΑΣ

Κλεάνθης Γρίβας

12 Ιουνίου 2020

1. Π.Ο.Υ.: ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΣ FAKE-ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 2009

2. ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ELDORADO: 24 ΕΚΑΤ. ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 10 ΕΚΑΤ. ΠΛΗΘΥΣΜΟ

3. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΑΣ

• Στις 11 Ιουνίου 2009, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας και Θανάτου και Διαφθοράς, με ανακοίνωσή του ΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ FAKE-«ΠΑΝΔΗΜΙΑ» της Γρίπης των Χοίρων.

• Στις 3 Δεκεμβρίου 2009, με νέα ανακοίνωσή του, ΔΙΕΨΕΥΣΕ όσα είχε υποστηρίξει μόλις 6 μήνες πριν.

• Στις 10 Αυγούστου 2010, ο Π.Ο.Υ., αφού παράτεινε όσο μπορούσε τη συντήρηση του πτώματος της fake-πανδημίας του, προκειμένου να πουληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άχρηστα εμβόλια της Big Pharma που τον χρηματοδοτεί,

ΚΗΡΥΞΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ FAKE-ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ του.

• ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ έτσι την ανύπαρκτη σχέση του με την Υγεία και την υπαρκτή εγκληματική εξάρτησή του από την Μαφία της BIG PHARMA

Προφανώς, ο άνθρωπος, ως προϊόν ενός μοιραίου λάθους στην εξέλιξη του νευρικού του συστήματος, πάσχει εκ γενετής από εκσεσημασμένες διαταραχές στη μεσοπρόθεσμη και τη απώτερη μνήμη και, εξ’ αυτού είναι καταδικασμένος να επαναβιώνει διαρκώς τις τραγωδίες που υφίσταται κατά καιρούς.

1. Π.Ο.Υ.: ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΣ FAKE-ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 2009

• ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009, ο «Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας, Θανάτου και Διαφθοράς» (ενεργώντας διαστροφικά από επιστημονική και ηθική άποψη) κατατρομοκράτησε τους πολίτες υποστηρίζοντας ότι ο ιός H1N1 (της γρίπης των χοίρων) είναι «εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατηφόρος». Και, στηριζόμενος σε… μόλις 30.000 κρούσματα παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι «υπάρχει πανδημία», επικαλούμενος την… «επιστήμη». (!)

Η σχετική Δήλωση Τύπου της Γενικής Διευθύντριας της ΠΟΥ, Δρ Margaret Chan στις 11 Ιουνίου 2009, είναι εξωφρενική:

«Στα τέλη Απριλίου 2009, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την εμφάνιση ενός νέου ιού της γρίπης Α… Ο ιός είναι εντελώς νέος, είναι μεταδοτικός και εξαπλώνεται εύκολα από ένα άτομο σε άλλο, και από μια χώρα σε άλλη. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί σχεδόν 30.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 74 χώρες… Η εξάπλωση σε πολλές χώρες δεν μπορεί πλέον να εντοπιστεί σε σαφώς καθορισμένες αλυσίδες μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο… Η περαιτέρω εξάπλωση θεωρείται αναπόφευκτη.

Έχω μιλήσει με κορυφαίους εμπειρογνώμονες της γρίπης, ιολόγους και αξιωματούχους της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, έχω ζητήσει οδηγίες και συμβουλές από μια Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, και αυτές τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων γι’ αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για μια πανδημία γρίπης. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να αυξήσω το επίπεδο προειδοποίησης για πανδημία γρίπης από τη φάση 5 στη φάση 6. Ο κόσμος βρίσκεται τώρα στην αρχή της πανδημίας γρίπης του 2009».

https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/

Όπως ήταν επόμενο, αποτέλεσμα αυτής της Διακήρυξης ήταν η δημιουργία μιας τεράστιας αγοράς παντελώς άχρηστων και επικίνδυνων, εμβολίων που επιβάρυναν τους φορολογούμενους πολίτες όλων των κρατών (τόσο με το κόστος της αγοράς όσο και με το πρόσθετο υψηλό κόστος της καταστροφής τους). Ον μεθερμηνευόμενον σημαίνει ότι ο ΠΟΥ, διορίζοντας μονίμως στις προαναφερόμενες «επιστημονικές» επιτροπές του (τις οποίες επικαλείται ως επιστημονικό φύλο συκής των καταστρεπτικών αποφάσεών του) διεφθαρμένους «επιστήμονες» που έχουν σημαντικές οικονομικές σχέσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, οργάνωσε σκοπίμως ένα απέραντο πεδίο άνομων κερδών για τη μαφία της φαρμακοβιομηχανίας που τον χρηματοδοτεί.

Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των κρατών περιλαμβάνεται και η Ελλάδα που έσπευσε να αγοράσει δόσεις εμβολίων που υπερέβαιναν τον… πληθυσμό της κατά 2,5 φορές. [βλ. παρακάτω]

• ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009, η fake-πανδημία του Π.Ο.Υ. είχε καταστεί ολοφάνερη και πολλές χώρες την τερμάτισαν αυτοβούλως. Πρώτη μεταξύ αυτών, η Ολλανδία η οποία φρόντισε να απαλλαγεί από τα 4,5 εκατομμύρια των άχρηστων και επικίνδυνων εμβολίων που είχε αγοράσει (για ένα πληθυσμό 17,5 εκατομμυρίων), μεταπουλώντας τα σε άλλες χώρες, απαλλασσόμενη από το κόστος και της αγοράς και της καταστροφής τους.

• ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΘΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ FAKE-ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 2009, ο Π.Ο.Υ., στις 3 Δεκεμβρίου 2009, αναιρώντας πλήρως τα όσα υποστήριζε 6 μήνες πριν, έκανε μια απίστευτη στροφή και ανακοίνωσε ότι τα εμβόλια που αγόρασαν όλα τα κράτη είναι άχρηστα, και ότι όσοι άνθρωποι εμβολιάσθηκαν (υπό το κράτος της τρομοκρατίας που ασκήθηκε από τον ΠΟΥ και τα ΜΜΕ) εμβολιάσθηκαν χωρίς να χρειάζεται.

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091203/en/

Επικαλούμενος και πάλι την… «επιστήμη», που είθισται να χρησιμοποιείται ως «άλλοθι» για τη δικαιολόγηση οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας της μαφίας της Big Pharma, της διεφθαρμένης ιατρικής συντεχνίας, των κυβερνητικών και νομοθετικών σωμάτων και των «εθνικών» και διεθνών ρυθμιστικών οργανισμών, όπως, π.χ. o Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας (ΠΟΥ), και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων (CDC) που αναπτύσσουν δράση σε κάθε χώρα (στα καθ’ ημας, ΚΕΛΠΝΟ).

• ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, με ανακοίνωσή του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας απολογήθηκε τόσο «για τον υπερβολικό θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από τη γρίπη» (από ποιόν;), όσο και για τους οικονομικές δεσμούς των «συμβούλων» του με τη φαρμακευτική βιομηχανία. (!!!) Η ανακοίνωσή του, κατέληγε ως εξής

«Ο Π.Ο.Υ. έχει αξιολογήσει συστηματικά τις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημία γρίπης ως μέτριες. Ο Π.Ο.Υ. ενημέρωνε με συνέπεια την ιατρική κοινότητα απευθείας και δημοσίως μέσω των μέσων ενημέρωσης, ότι η εμπειρία από τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δείχνει ότι περνούν ήπια γριπώδη συνδρομή και ότι αναρρώνουν πλήρως μέσα σε μια εβδομάδα, ακόμη και αν δεν πάρουν καμιά μορφή ιατρικής περίθαλψης.

Ο Π.Ο.Υ. παγίως συνιστά την αποφυγή κάθε περιορισμού στα ταξίδια ή το εμπόριο. (!)

Αν και η εξέλιξη των ιών της γρίπης είναι εμφανώς απρόβλεπτη, εκφράζεται η ελπίδα ότι αυτή η μέτρια επίδραση θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας».

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091203/en/

Τα σχιζοφρενικά στοιχεία που ενυπάρχουν στις δύο αλληλοαναιρούμενες τοποθετήσεις του ΠΟΥ, είναι προφανή.

• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, η ιατρική επιθεώρηση British Medical Journal (BMJ) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων των «ειδικών» που χρησιμοποιεί ο Π.Ο.Υ. (BMJ.c2912.full και BMJ.c3167.full). Το BMJ, σε συνεργασία με το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Bureau of Investigative Journalism) αποκάλυψε ότι επιστήμονες σε θέσεις κλειδιά για την «πανδημία» εργάζονταν για φαρμακευτικές εταιρίες, τις οποίες συνέφεραν οι Οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την αντιμετώπιση της γρίπης.

[βλ. BMJ: Conflicts of Interest - WHO and the pandemic flu “conspiracies”, https://doi.org/10.1136/bmj.c2912, (4 June 2010), by Deborah Cohen, features editor, BMJ, και Philip Carter, journalist, The Bureau of Investigative Journalism, London) και BMJ: WHO admits to “inconsistencies” in its policy on conflicts of interest. https://doi.org/10.1136/bmj.c3167 (15 June 2010), by Zosia Kmietowicz]

Ο όρος «Σύγκρουση Συμφερόντων» υποδηλώνει «εξευγενισμένα» την εγκληματική δραστηριότητα των «εμπειρογνωμόνων» που χρηματίζονται γενναιόδωρα από διάφορους εταιρικούς ομίλου (εν προκειμένω, από την Big Pharma) και, συγχρόνως, συμμετέχουν σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές» διαφόρων διεφθαρμένων Ρυθμιστικών Οργανισμών (εν προκειμένω στον ΠΟΥ, τα CDC, την FDA, κ.λπ.), φροντίζοντας ώστε οι «οδηγίες» αυτών των Οργανισμών να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του χρηματοδότη τους ή γράφουν και δημοσιεύουν εγκωμιαστικές «επιστημονικές» μελέτες προς όφελος των προϊόντων του. Τελικά,

• ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, η Γενική Διευθύντρια της ΠΟΥ, Δρ Margaret Chan, αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι «ο ιός της γρίπης H1N1 έχει μετακινηθεί στη μετα-πανδημική φάση του [δηλαδή, τέλος της fake-πανδημίας], αλλά ωστόσο, είναι πιθανό να συνεχιστούν τοπικές εστίες διαφόρων μεγεθών». H1N1 now in the post-pandemic period

2. ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ELDORADO: 24 ΕΚΑΤ. ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 10 ΕΚΑΤ. ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Το Υπουργείο Διαφθοράς, το Αμαρτωλό ΚΕΛΠΝΟ και οι «Σφογγοκωλάριοι»

Το σωτήριο έτος 2009 δεν μας «έσωσε» ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας (ευτυχώς).

Ας ελπίζουμε ότι δεν θα το κάνει και το σωτήριο έτος 2020.

Το 2009, η «πτωχή πλην τιμία» Ελλάδα, στην οποία η διαφθορά έχει αναχθεί σε «εθνικό» σπορ, έκανε τη μεγαλύτερη προμήθεια δόσεων εμβολίων από όλα τα κράτη της Ευρώπης: 24 εκατομμύρια δόσεις για 10 εκατ. πληθυσμό, σε δύο παρτίδες.

• Η πρώτη παραγγελία, τον Ιούλιο του 2009, αφορούσε 8,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων και αντιικά φάρμακα, συνολικού κόστους 90,8 εκατ. ευρώ. Απ’ αυτά, 3 εκατ. παραγγέλθηκαν από την Sanofi Pasteur, 2 εκατ. από την GlaxoSmithKline και 3 εκατ. από τη Novartis.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ανάλυση δαπανών του ΚΕΕΛΠΝΟ, η «τιμή μονάδας ανά δόση» εμβολίου ανήλθε σε 6,25 ευρώ για τη Sanofi Pasteur, σε 7 ευρώ για την GlaxoSmithKline, και σε 8 ευρώ για τη Novartis.

Τα υπόλοιπα εμβόλια της πρώτης παρτίδας αφορούσαν 350.000 δόσεις εμβολίων της GlaxoSmithKline και 100.000 δόσεις της Rοche Hellas.

• Η δεύτερη παραγγελία εμβολίων και αντιικών φαρμάκων έγινε μερικές εβδομάδες αργότερα και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: Το υπουργείο Υγείας (Αβραμόπουλος) παρήγγειλε 16 εκατ. δόσεις εμβολίων και αντιικών φαρμάκων, κόστους 144,435 εκατ. ευρώ. Με λίγα λόγια:

Ο υπουργός υγείας Δημ. Αβραμόπουλος και οι Σφογγοκωλάριοί του, που συνέργησαν στο «πάρτι των εκατομμυρίων», παράγγειλαν συνολικά 24 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για μια χώρα με πληθυσμό που 10 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα που:

• Η Γερμανία (πληθ. 82 εκατ.) πήρε 50 εκατ. δόσεις εμβολίων.

• Η Ιταλία (πληθ. 60 εκατ.) πήρε 24 εκατ. δόσεις εμβολίων.

• Η Πολωνία (πληθ. 38,5 εκατ.) δεν αγόρασε κανένα εμβόλιο.

• Η Ολλανδία (πληθ. 17,5 εκατ.) πήρε 4,5 εκατ. δόσεις εμβολίων.

• Η Ελλάδα (πληθ. 10 εκατ.) παρήγγειλε 24 εκατ. δόσεις εμβολίων.

Το Υπουργείο «Υγείας», για να δικαιολογήσει την παραγγελία εμβολίων 2,5 φορές περισσότερων από τον πληθυσμό της χώρας, σκαρφίστηκε (σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής) τη δικαιολογία ότι «για να είναι πιο αποτελεσματικό το εμβόλιο χρειάζονταν διπλές… δόσεις». (!) Τελικά, όλα τα εμβόλια καταστράφηκαν (ελπίζουμε ότι αυτά τα άκρως επικίνδυνα υλικά καταστράφηκαν με τρόπους που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και δεν πετάχτηκαν σε κάποια χωματερή).

Σύμφωνα με Τα Νέα (16 Ιουνίου 2009), η αυτοχαρακτηριζόμενη «Εθνική» (;) Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης και ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας (τότε εκκολαπτόμενος κομπάρσος και νυν πρωταγωνιστής στην καθημερινή εκπομπή της «Ζωής εν Τάφω» των 6 μ.μ.), εξέδωσαν ένα άκρως «επιστημονικό» (!) φιρμάνι σύμφωνα με το οποίο: «όσον αφορά την προστασία από τις επιπλοκές της νέας γρίπης, προτείνεται η χρήση κοκτέιλ δύο εμβολίων, για τον πνευμονόκοκκο και την εποχική γρίπη».

Άραγε, γιατί όχι «τριών, τεσσάρων ή πολλών Βιετνάμ» (κατά τη γνωστή προτροπή του Τσε Γκεβάρα), που θα πολλαπλασίαζε αναλόγως τις παραγγελίες των άχρηστων εμβολίων, τα άνομα κέρδη των εταιρειών και τις μίζες των εμπλεκόμενων;

Ο λοιμωξιολόγος κ. Σωτήρης Τσιόδρας (έκτοτε, πάντοτε πανταχού παρών και πάντοτε πρόθυμος να καλύπτει «επιστημονικά» τις αποφάσεις κάθε εξουσίας, μαζί με τους σφογγοκωλάριους του Αβραμόπουλου και των διαδόχων του, Άδωνι Γεωργιάδη, Βασίλη Κικίλια, και όλων των πριν, των ενδιάμεσων και, μάλλον, και των μετά απ’ αυτούς, εξελίχθηκε), διατύπωσε και την απειλητική, επίσης «επιστημονική», προειδοποίηση ότι: «ετοιμαζόμαστε για ευρεία και συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού και στην κοινότητα, κι αυτό, πιθανολογούμε ότι μπορεί να γίνει από το φθινόπωρο, αλλά μπορεί να γίνει και αργότερα». (ή «και ποτέ», όπως και έγινε)

https://www.tanea.gr/2009/06/16/greece/kokteil-emboliwn-gia-toys-ilikiwmenoys/

Και η μεν «πανδημία» αποδείχθηκε μέγα φιάσκο (ευτυχώς), ο δε κ. Σωτήρης Τσιόδρας εξελίχθηκε σε Πρωτοψάλτη των Εμβολίων (δυστυχώς) [«Πρωτοψάλτης, τίτλος που αντιστοιχεί στον πρώτο ιεροψάλτη του δεξιού χορού της χορωδίας του ιερού ναού και δίδεται σε άνδρες στους οποίους έχει προηγηθεί η χειροθεσία τους σε αναγνώστη», κατά την Wikipedia].

Ο βομβαρδισμός του πληθυσμού με τις τρομοκρατικές ανακοινώσεις του «αμαρτωλού» ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνδυασμό με την κερδοφόρα τρομολαγνεία των ΜΜΕ περί «θανάτων», καλλιέργησε ένα κλίμα πανικού, που το εκμεταλλεύτηκε η τότε ηγεσία του υπουργείου Υγείας (Αβραμόπουλος) για να προωθήσει την υπέρογκη παραγγελία των 24 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων για μια χώρα με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων.

Λίγους μήνες μετά, η νέα υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Γιωργάκη Παπανδρέου Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αναφέρθηκε στην «υπερβολική παραγγελία πανδημικών εμβολίων της προηγούμενης κυβέρνησης», και προσπάθησε να μετριάσει τη ζημιά ακυρώνοντας την παραγγελία 12 εκατομμύριων δόσεων από τα 24 εκατομμύρια που είχαν παραγγελθεί συνολικά.

https://www.documentonews.gr/article/parhggeilan-me-mpakaloxarto-embolia-gia-dyomisi-ellades

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Τελικά, αποκαλύφθηκε ότι ο φοβερός και τρομερός «θανατηφόρος» ιός που προκαλούσε μια… ήπια γρίπη, ήταν αποτέλεσμα μια μετάλλαξης της γρίπης με γενετικό υλικό από 4 προϋπάρχουσες μορφές του ιού: δύο από τη γρίπη των χοίρων (ένα από Βόρεια Αμερική και ένα από Ευρασία), ένα από τη γρίπη των πτηνών, και ένα από την ανθρώπινη κοινή γρίπη. Ωδυνεν όρος… Βεβαίως η «επιχείρηση fake-πανδημία» κατέρρευσε, αλλά, τα παράνομα κολοσσιαίας κέρδη που υπεξαιρέθηκαν από τη Μαφία της Big Pharma από τους φορολογούμενους πολίτες όλου του κόσμου, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ.

3. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ένα μικρό απάνθισμα από το κοινωνιο-ψυχολογικό δοκίμιο του Ευάγγελου Λεμπέση «Η Τεράστια Κοινωνική Σημασία των Βλακών εν τω Συγχρόνω Βίω» που πρωτο-δημοσιεύτηκε στην "Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών" το 1941, το οποίο παραμένει ανέγγιχτο από το χρόνο, και εξακολουθεί να είναι απολύτως χρήσιμο για την ερμηνεία της συμπεριφοράς και των κινήτρων των πάσης φύσεως βλακών που παρασιτοβιούν στους σκοτεινούς διαδρόμους κάθε εξουσίας. Η ανάγνωσή του ίσως βοηθήσει στην ουσιαστικότερη προσέγγιση του κειμένου για τον Π.Ο.Υ. (τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αρρώστιας και Διαφθοράς), που προηγείται.

«Ο συνασπισμός των βλακών είναι μια μηχανική οργάνωση που συγκροτείται με βάση την αρχή της «ελαχίστης προσπάθειας»… η οποία κοινωνιολογικώς ονομάζεται κλίκα… Η έμφυτη τάση του βλάκα να ανήκει σε ισχυρές και όσον το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις πάσης φύσεως, συχνά εξελίσσεται σε αληθινή μανία… Εξ’ αυτού, είναι επόμενο ότι η λεγεώνα των βλακών να ωθείται ακατανίκητα προς την αγέλη και προς τις πάσης φύσεως οργανώσεις, και να υφίσταται ακατανίκητη έλξη από τας παντός είδους αγελαίες αντιατομικές και ομαδιστικές θεωρίες… κι απ’ αυτό εξηγείται και η ατελεύτητη και αυστηρότατη επιλογή βλακών από τα ομαδικά συστήματα…

Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται κατανοητή [τόσο] η ακατανίκητη τάση των βλακών προς τις πάσης φύσεως αγελαίες εμφανίσεις και διακρίσεις (κοσμικές συγκεντρώσεις, κουτσομπολιά, μόδα / τίτλοι, διπλώματα, παράσημα)… [Όσο και] η άνοδος των βλακών σε ανώτερες βαθμίδες μέσω του κοινού συνασπισμού τους, αναδεικνύοντας εαυτούς και αλλήλους… Το φαινόμενο τούτο ονομάζεται κλίκα και διαιωνίζεται διότι ο βλάξ που ανέρχεται μ’ αυτό τον τρόπο θα προωθήσει μόνο πρόσωπα κατώτερα απ’ αυτόν: «ενός βλακός μύριοι έπονται».

Πονηρία είναι η ενεργητική όψη της καχυποψίας… προϋποθέτει την πνευματική κατωτερότητα του βλακός… [ο οποίος χρησιμοποιεί την καχυποψία] σε συνδυασμό με διάφορα στοιχεία κατωτάτης πνευματικής υποστάθμης (κολακεία, ψεύδος, ραδιουργία, συκοφαντία, σωματεμπορία, συμπαθής μορφή του βλακός –ακόμη και με επίκληση της πολυτεκνίας του για να καταστεί συμπαθής–προσφορά ανήθικων και εύκολων εκδουλεύσεων στο κολακευόμενο πρόσωπο, χαφιεδισμός, ξεσκονίσματα, το «ποιείν τον καραγκιόζη», ή τον ζιγκολό, χειροφιλήματα, εκφωνήσεις λόγων, συρραφές κολακευτικών στίχων, μεταφορά λαχανικών, κλπ. κλπ.). Κάθε τέτοια χρήση της πονηριάς, ως κατάστασης θετικής και προσοδοφόρας, είθισται να καλείται επιτηδειότητα.

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι πάσης φύσεως τυχοδιώκτες του δημοσίου βίου, οι οποίοι φρονούν ότι δεν έχει καμμιά σημασίαν τί λέει και τί κάνει κάποιος σήμερα και αύριο, επειδή «εν τη συγχύσει του λαού τα πάντα λησμονούνται».

Αληθινά, δεν γνωρίζουμε ποια κατηγορία βλακών είναι η πλέον επικίνδυνη και ψυχολογικά η πλέον αποσυνθετική για την κοινωνία: εκείνη που διαπράττει τα ανωτέρω, ή εκείνη που θεωρεί ως ευφυείς τους ως άνω βλάκες!

Μόνο από την άποψη της δεύτερης κατηγορίας βλακών [εκείνης που θεωρεί ως ευφυείς τους ως άνω βλάκες] μπορεί να τεθεί το ερώτημα: «ποιος είναι βλάκας: ο κολακεύων ή ο κολακευόμενος;»… Γιατί, εάν ο κολακευόμενος πιστεύει στην ειλικρίνεια του επιτηδείου κόλακα, αναμφισβήτητα είναι βλάξ… Μέχρι σήμερα, κανένας ευφυής δεν κατόρθωσε να πείσει έναν βλάκα και καμμιά συνεννόηση δεν κατέστη ποτέ μεταξύ ετερογενών εγκεφάλων. «Δύο κεφαλές για να συνεννοηθούν πρέπει να είναι ή εξίσου κενές, ή εξίσου πλήρεις», είπε κάποτε επιγραμματικά ο πρύτανης της Ελληνικής δημοσιογραφίας, διευθυντής της «Νέας Ημέρας». [Συνεπώς, είναι ευνόητη] η διαρκώς επαναλαμβανόμενη αποτυχία των ευφυών ανθρώπων που αποπειρώνται να εισέλθουν στον ψυχοδιανοητικό κόσμο των βλακών…

Ο βλάξ, λόγω των πενιχρών πνευματικών του μέσων… ωθείται και προς την απάτη. Απάτη είναι ως γνωστόν η αποσιώπηση της αλήθεια, ή η παρουσίαση ψευδών ψευδών πραγμάτων ως αληθινών. Εξ αυτού του ορισμού της, συνάγεται ότι η απάτη δεν ανάγεται στην ευφυία του απατεώνα αλλά στην ευπιστία του θύματος. (κι’ αυτό διότι κάθε άνθρωπος –είτε ευφυής, είτε βλαξ) μπορεί να παραστήσει ψευδή πράγματα ως αληθινά).

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική προέλευση των βλακών διαπιστώνεται ότι η παραγωγή βλακών δεν είναι ταξική. Η πονηρά φύσις δεν έδωσε το επίζηλο προνόμιο της βλακείας σε κάποια ορισμένη κοινωνική τάξη. Όπως φαίνεται, απλώς επιδαψίλευσε στην κάθε κοινωνική τάξη τους διασκεδαστικούς τύπους βλακών, αλλά δεν στέρησε καμιά κοινωνική τάξη από τη σοβαρή συμβολής τους. Ο βλάξ υπουργός, που άγεται και φέρεται από τους υπαλλήλους του και τα μέλη ενός εργατικού σωματείου που τα εκμεταλλεύεται ο πονηρός εργατοκάπηλος, αποτελούν δύο αντίθετα παραδείγματα του γεγονότος, ότι η βλακεία δεν έχει ταξική την πατρίδα.

Απόλυτη εσωτερική συνέπεια της πνευματικής αναπηρίας του βλάκα δεν είναι μόνον η αγελαία τάση του, η προώθησή του «πλάτη με πλάτη» με την λεγεώνα των ομοίων του, η προσφυγή στα ευτελέστερα μέσα, η έλλειψη προσωπικής γνώμης, η προσφορά εύκολων και ανήθικων εκδουλεύσεων και η κολακεία, αλλά και η συστηματική αποφυγή κάθε σύγκρουσης και κάθε μάχης. Ο βλαξ, ακόμη κι όταν εξαναγκαστεί να συγκρουστεί ή να δώσει μάχη, θα το κάνει χρησιμοποιώντας τα πνευματικώς ευκολότερα και, συνεπώς, τα πιο ανήθικα «όπλα»: το ψεύδος, τη διαστροφή, τη ραδιουργία και τη συκοφαντία. Εξ ού έπεται το ακλόνητο δόγμα ότι και η ανηθικότητα είναι αποκλειστικό προνόμιο των βλακών»!

Κλεάνθης Γρίβας