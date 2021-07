ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ

Κλεάνθης Γρίβας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΑΝΑΤΟΙ: 18.928 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.823.219 (ΣΟΒΑΡΕΣ: 50%)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ: 11.405 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 491.218 (ΣΟΒΑΡΕΣ: 48.385)

ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΜΕΤΑΝΑΖΙΣΤΙΚΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΕΙΣΑΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙΣ

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΙΑΣ «ΚΥΒΕΡΝΩΣΑΣ» ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΗΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ»

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Επιλογή, επιμέλεια κειμένων:

Κλεάνθης Γρίβας

25 Ιουλίου 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

18 Ιουλίου 2021

Ενώ πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν ή εφαρμόζουν έναν καινούριο γύρο lockdown και παίρνουν μέτρα για να αποκόψουν τους πολίτες από την κοινωνική ζωή εάν δεν συναινέσουν να υποστούν ένα από τα θανατηφόρα «εμβόλια»-Frankenstein και να φέρουν εφοδιαστούν με κάποιο είδος ταυτότητας που θα αποδεικνύει ότι είναι «εμβολιασμένοι, τα ποσοστά θανάτων και σοβαρών βλαβών από αυτούς τους «πυροβολισμούς» συνεχίζουν να αυξάνονται γρήγορα.

Χθες αναφέραμε έναν υποτιθέμενο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblower) από τα CDC των ΗΠΑ που καταγγέλλει ότι έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 45.000 θάνατοι εντός 3 ημερών από τη λήψη των «εμβολίων» και ότι οι πληροφορίες αυτές αποκρύπτονται συστηματικά.

Και όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι εντελώς ανίδεοι σχετικά με τον αριθμό των θανάτων από τα «εμβόλια» COVID-19 που καταγράφονται από κυβερνητικές υπηρεσίες υγείας, γιατί τα εταιρικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης σε όλο τον κόσμο δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν αυτά τα επαληθεύσιμα και επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τους άνευ προηγουμένου θανάτους και βλάβες που προκλήθηκαν μετά τη χορήγηση αυτών των «εμβολίων», τα οποία βρίσκονται ακόμη σε πειραματική φάση και δεν έχουν ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές τους της Φάσης 3.

Αυτό που βλέπουμε είναι ξεκάθαρα μια παγκόσμια γενοκτονία και η εφαρμογή ενός σχεδίου για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ποτέ στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δεν ενήργησαν συντονισμένα και από κοινού για να επιβάλουν μια υγειονομική δικτατορία σε όλους τους πληθυσμούς και δεν εξανάγκασαν σε σιωπή όλους τους δεκάδες χιλιάδες κριτικά σκεπτόμενους ανθρώπους (γιατρούς, επιστήμονες, διανοούμενους και απλούς πολίτες) που προσπαθούν να κρούσουν το κουδούνι του συναγερμού.

Ένας συνδρομητής από το Ηνωμένο Βασίλειο σχολίασε το άρθρο και δήλωσε ότι το ίδιο συνέβαινε και εκεί.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΑΝΑΤΟΙ: 18.928 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.823.219 (50% ΣΟΒΑΡΕΣ)

μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με τις αναφορές στη βάση δεδομένων EudraVigilance της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρενέργειες των πειραματικών «εμβολίων»-Frankenstein

https://vaccineimpact.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

1. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Η EudraVigilance είναι η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καταγράφονται οι αναφορές παρενεργειών και των θανάτων από τα φάρμακα και τα πειραματικά «εμβόλια» COVID-19. Η EudraVigilance προορίζεται μόνο για τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2. Ο συνολικός αριθμός των χωρών της Ευρώπης που μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι 55 (47 κράτη ως μέλη, 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 κράτη ως παρατηρητές της Συνέλευσής του). Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949, με αντικειμενικό στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν κατακρεουργηθεί κατά τη Β’ Παγκόσμια Ανθρωποσφαγή. Η Ελλάδα έγινε μέλος στις 9 Αυγούστου 1949.

3. Συνεπώς, όσο υψηλά και είναι τα στοιχεία της βάσης δεδομένων EudraVigilance, αυτά δεν αντανακλούν ολόκληρη την Ευρώπη.

Αν συνυπολογιστούν όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων και των παρενεργειών των «εμβολίων» για την COVID-19 είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται στη EudraVigilance.

4. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ των φαρμάκων και των εμβολίων, μπορεί να αναφέρεται προαιρετικά κάθε υγειονομικός και κάθε πολίτης. Η προοαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Ομοίως, οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό λιγότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

5. Η βάση δεδομένων EudraVigilance δημοσιοποίησε ότι έως τις 17 Ιουλίου 2021 αναφέρθηκαν 18.928 θάνατοι και 1.823.219 παρενέργειες από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» για την COVID-19: Moderna • Pfizer • AstraZeneca • J&J

6. Από το σύνολο των παρενεργειών που αναφέρθηκαν (1.823.219), οι μισές από αυτές (911.609) είναι σοβαρές.

«Ο όρος σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια δίνεται σε κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση η οποία ή οδηγεί σε θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα».

7. Η εξέλιξη των θανάτων και των λοιπών παρενεργειών:

Ε.Ε. (2021) έως ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 20 – 03 – 2021 4.576 199.213 15 – 04 – 2021 6.662 299.065 17 – 04 – 2021 7.766 330.218 24 – 04 – 2021 8.430 354.177 08 – 05 – 2021 10.570 405.259 22 – 05 – 2021 12.184 1.196.190 05 – 06 – 2021 13.867 1.354.336 05 – 07 – 2021 17.503 1.687.527 17 – 07 – 2021 18.928 1.823.219

8) Ο αριθμός των παρενεργειών και των θανάτων από τα 4 πειραματικά «εμβόλια»-Frankenstein είναι συναρτημένος με την έναρξη της εφαρμογής τους στον πληθυσμό, δηλαδή με την ημερομηνία που τους χορηγήθηκε άδεια πειραματικής «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στις ΗΠΑ και αντίστοιχη άδεια πειραματικής «χρήσης υπό όρους» από την EMA στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να έχουμε κατά νου τις ημερομηνίες χορήγησης των σχετικών αδειών EUA.

«ΕΜΒΟΛΙΟ» ΗΠΑ – FDA Ε.Ε. – EMA PFIZER 12 – 12 – 2020 21 – 12 – 2020 MODERNA 17 – 12 – 2020 06 – 01 – 2021 ASTRA ZENECA ΠΟΤΕ 01 – 02 – 2021 J & J 27 – 02 – 2021 11 – 03 – 2021

9) Ένας συνεργάτης της Health Impact News με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς να καταγράφει και να επεξεργάζεται τις αναφορές των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη.

• Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

• Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό των θανάτων.

2. ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ»

Σύμφωνα με τις αναφορές στη βάση δεδομένων EudraVigilance της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρενέργειες των πειραματικών «εμβολίων»-Frankenstein

https://vaccineimpact.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

Δεδομένα έως τις 17 Ιουλίου 2021.

1. Σύνολο παρενεργειών του πειραματικού «εμβολίου» της Pfizer

«εμβόλιο» Tozinameran (κωδικός BNT162b2 , Comirnaty ) της Pfizer /BioNTech

Θάνατοι: 8.939 – Συνολικές παρενέργειες: 695.332 (έως τις 17/07/2021)

188.523 Γενικές & συμβάματα στον τόπο χορήγησης – συμπ. 2.643 θάνατοι

125.160 Διαταραχές νευρικού συστήματος – συμπ. 958 θάνατοι

96.554 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 107 θάνατοι

63.537 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 403 θάνατοι

33.254 Δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 81 θάνατοι

30.071 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου – συμπ. 1.057 θάνατοι

21.627 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – συμπ. 886 θάνατοι

19.021 Αγγειακές διαταραχές – συμπ. 361 θάνατοι

19.163 Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 107 θάνατοι

17.151 Ερευνώμενες – συμπ. 304 θάνατοι

16.713 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 1.271 θάνατοι

12.310 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 119 θάνατοι

10.408 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 20 θάνατοι

8.784 Αυτιού και λαβυρίνθου – συμπ. 7 θάνατοι

8.215 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 130 θάνατοι

7.639 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 45 θάνατοι

5.923 Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών – συμπ. 2 θάνατοι

5.143 Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 164 θάνατοι

2.210 Νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 137 θάνατοι

1.114 Κοινωνικής συνθήκες – συμπ. 13 θάνατοι

657 Διαταραχές υπό έρευνα – συμπ. 38 θάνατοι

586 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικής περιόδου – συμπ. 18 θάνατοι

463 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές – συμπ. 24 θάνατοι

451 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες), πυροδότηση ή επιδείνωση – συμπ. 30 θάνατοι

376 Ενδοκρινικές διαταραχές – συμπ. 2 θάνατοι

151 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές – συμπ. 12 θάνατοι

128 Από προβληματικά προϊόντα

2. Σύνολο παρενεργειών του πειραματικού «εμβολίου» της Moderna

«εμβόλιο»: mRNA-1273 ( CX-024 414)

Θάνατοι: 5109 – Συνολικές παρενέργειες: 188.917 (έως 17/07/2021)

50.799 Γενικές & συμβάματα της οδού χορήγησης – συμπ. 2.080 θάνατοι

34.026 Διαταραχές Νευρικού συστήματος – συμπ. 513 θάνατοι

23.555 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 97 θάνατοι

16.461 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 189 θάνατοι

9.995 Δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 39 θάνατοι

8.513 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – συμπ. 489 θάνατοι

5.560 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – συμπ. 308 θάνατοι

5.454 Αγγειακές διαταραχές – συμπ. 188 θάνατοι

5.427 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 558 θάνατοι

4.134 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 97 θάνατοι

3.853 Ερευνώμενες – συμπ. 98 θάνατοι

3.810 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 88 θάνατοι

3.401 Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 42 θάνατοι

2.996 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 10 θάνατοι

2.400 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου

1.902 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης – συμπ. 113 θάνατοι

1.567 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 6 θάνατοι

1.203 Αναπαραγωγικού συστήματος και των μαστών – συμπ. 2 θάνατοι

1.202 Νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 78 θάνατοι

845 Κοινωνικές συνθήκες – συμπ. 19 θάνατοι

636 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές– συμπ. 48 θάνατοι

391 Εγκυμοσύνης, λοχείας, περιγεννητικές διαταραχές – συμπ. 2 θάνατοι

307 Διαταραχές υπό έρευνα – συμπ. 18 θάνατοι

225 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες), πρόκληση ή επιδείνωση – συμπ. 22 θάνατοι

144 Διαταραχές Ενδοκρινικού συστήματος – συμπ. 1 θάνατος

78 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές – συμπ. 4 θάνατοι

33 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων

3. Σύνολο παρενεργειών του πειραματικού «εμβολίου» της AstraZeneca

«εμβόλιο» AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) από Oxford/AZeneca

Θάνατοι: 4.200 θάνατοι – Συνολικές παρενέργειες: 887.314 (έως 17/07/2021)

235.935 Γενικές & συμβάματα λόγω της οδού χορήγησης – συμπ. 1.075 θάνατοι

187.160 Διαταραχές νευρικού συστήματος – συμπ. 670 θάνατοι

136.186 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 55 θάνατοι

89.087 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 202 θάνατοι

40.721 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 26 θάνατοι

30.368 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – συμπ. 492 θάνατοι

20.564 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – συμπ. 262 θάνατοι

20.399 Αγγειακές διαταραχές – συμπ. 311 θάνατοι

19.221 Διαταραχές υπό έρευνα – συμπ. 98 θάνατοι

16.607 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 36 θάνατοι

15.321 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 17 θάνατοι

14.055 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 487 θάνατοι

10.674 Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 55 θάνατοι

10.414 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 175 θάνατοι

10.364 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών

10.167 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου

9.562 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 104 θάνατοι

3.510 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 14 θάνατοι

3.169 Νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 36 θάνατοι

923 Κοινωνικές συνθήκες – συμπ. 6 θάνατοι

873 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές – συμπ. 17 θάνατοι

664 Διαταραχές μη καθορισμένες – συμπ. 37 θάνατοι

411 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες), πρόκληση ή επιδείνωση – συμπ. 10 θάνατοι

385 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος – συμπ. 3 θάνατοι

328 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές διαταραχές – συμπ. 8 θάνατοι

128 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων – συμπ. 1 θάνατος

118 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές – συμπ. 3 θάνατοι

4. Σύνολο παρενεργειών του «εμβολίου» Johnson & Johnson

«εμβόλιο» COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson :

Θάνατοι: 680 – Συνολικές παρενέργειες: 51.656 (έως τις 17/07/2021)

13.775 Γενικές διαταραχές & συμβάματα τρόπου χορήγησης – συμπ. 163 θάνατοι

11.093 Διαταραχές νευρικού συστήματος – συμπ. 86 θάνατοι

8.905 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 20 θάνατοι

5.021 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 28 θάνατοι

2.710 Υπό έρευνα – συμπ. 48 θάνατοι

1.692 Αγγειακές διαταραχές – συμπ. 73 θάνατοι

1.646 Αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου – συμπ. 53 θάνατοι

1.382 Δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 2 θάνατοι

747 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 81 θάνατοι

744 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – συμπ. 19 θάνατοι

598 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 3 θάνατοι

546 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 6 θάνατοι

461 Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 21 θάνατοι

467 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 9 θάνατοι

429 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές – συμπ. 30 θάνατοι

289 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου

259 Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 12 θάνατοι

258 Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών – συμπ. 2 θάνατοι

199 Ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 3 θάνατοι

177 Νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 9 θάνατοι

71 Διαταραχές – συμπ. 6 θάνατοι

20 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες), πυροδότηση ή επιδείνωση – συμπ. 1 θάνατος

18 Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές διαταραχές

16 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές διαταραχές– συμπ. 1 θάνατος

14 Διαταραχές Ενδοκρινικού συστήματος – συμπ. 1 θάνατος

13 Προβλήματα από ελαττωματικά προϊόντα

* Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές μπορούν επίσης να αναφερθούν στις βάσεις δεδομένων για τις παρενέργειες κάθε χώρας (όπως η βάση δεδομένων VAERS των ΗΠΑ και το σύστημα Κίτρινης Κάρτας του Ηνωμένου Βασιλείου). Οι θάνατοι ομαδοποιούνται ανά συμπτώματα αλλά μερικοί θάνατοι μπορεί να προήλθαν από πολλαπλά συμπτώματα.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Παρενέργειες = 491.218 – Θάνατοι: 11.405 – Σοβαρές βλάβες = 48.385

(έως τις 16 Ιουλίου 2021)

Τα δεδομένα του συστήματος VAERS που κυκλοφόρησαν στις 23 Ιουλίου 2021 από τα CDC δείχνουν ότι αναφέρθηκαν συνολικά 491.218 παρενέργειες από όλες τις ηλικιακές ομάδες μετά από «εμβόλια» COVID, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 11.405 θάνατοι και 48.385 σοβαρές βλάβες, μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2020 και 16 Ιουλίου 2021.

Μέγκαν Ρέντσα

Children’s Health Defense

23 Ιουλίου 2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-panel-support-booster-shots-vaers-reports-injuries-deaths-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=332fdd37-1b92-45b9-b773-fc5438df0e0c

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τα «Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» (CDC) περιλαμβάνουν αναφορές για συνολικά 491.218 παρενέργειες και θανάτους, από όλες τις ηλικιακές ομάδες, μετά από εμβόλια COVID.

Τα δεδομένα προέρχονται απευθείας από αναφορές που υποβάλλονται στο Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), το ομοσπονδιακό Σύστημα Αναφοράς Παρενεργειών των Εμβολίων των ΗΠΑ που χρηματοδοτείται από την αμερικάνικη κυβέρνηση.

Κάθε Παρασκευή, το σύστημα VAERS δημοσιοποιεί όλες τις αναφορές των παρενεργειών των εμβολίων που λαμβάνονται από μια καθορισμένη ημερομηνία, συνήθως περίπου μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας. Οι αναφορές που υποβάλλονται στο VAERS απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση προτού επιβεβαιωθεί η αιτιώδης σχέση των παρενεργειών με τα «εμβόλια».

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2020 και 16 Ιουλίου 2021, αναφέρθηκαν στο VAERS συνολικά 491.218 παρενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 11.405 θάνατοι, από τις οποίες 48.385 αφορούσαν σοβαρές βλάβες.

Βλέπε παρακάτω την μεταγενέστερη διορθωτική παρέμβαση των CDC στους ως άνω αριθμούς.

Εάν εξαιρεθούν οι «ξένες αναφορές» που έγιναν στο VAERS από άλλες χώρες, οι αναφορές που έγιναν για και από τις ΗΠΑ αφορούν 425.950 παρενέργειες, μεταξύ των οποίων 5.467 θάνατοι και 33.748 σοβαρές βλάβες.

Εμβόλια που χορηγήθηκαν στις ΗΠΑ 336,6 εκατομμύρια δόσεις (μέχρι 16/07/2021) Ο αριθμός αυτόw περιλαμβάνει :

187 εκατομμύρια δόσεις της Pfizer.

137 εκατομμύρια δόσεις της Moderna.

13 εκατομμύρια δόσεις της Johnson & Johnson.

1. ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ «ΕΜΒΟΛΙΑ»

• Από τους 5.467 θανάτους των ΗΠΑ (που αναφέρθηκαν έως τις 16/07/2021):

το 20% επήλθε εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό,

το 14% επήλθε εντός 24 ωρών

το 34% επήλθε σε άτομα αφού νόσησαν εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό.

• Τα δεδομένα αυτής της εβδομάδας στις ΗΠΑ για παιδιά 12 έως 17 ετών:

14.494 συνολικές παρενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 871 σοβαρές βλάβες και 17 θάνατοι.

• Οι πιο πρόσφατοι θάνατοι παιδιών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

Ένα αγόρι 13 ετών. Πέθανε μετά τη λήψη της Moderna (VAERS ID 1463061).

Ένα αγόρι 16 ετών. Πέθανε μετά τη δεύτερη δόση της Pfizer (VAERS ID 1466009).

Ένα αγόρι 16 ετών. Πέθανε με διόγκωση της καρδιάς 6 μέρες μετά την πρώτη δόση της Pfizer (VAERS ID 1475434).

Tρία αγόρια 13 ετών. Πέθαναν δύο ημέρες μετά τη λήψη της Pfizer (VAERS ID 1406840 , 1431289 και 1429457 ).

Tρία παιδιά 15 ετών (VAERS ID 1187918 , 1382906 και 1242573 ).

Tρία παιδιά 16 ετών (VAERS ID 1420630 , 1225942 και 1386841).

Tρία παιδιά 17 ετών (VAERS ID 1199455 , 1388042 και 1420762 ).

• Άλλες αναφορές περιλαμβάνουν:

2.127 περιπτώσεις αναφυλαξίας σε παιδιά 12 έως 17 ετών. Το 99%

αποδίδεται στο εμβόλιο της Pfizer .

383 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας (φλεγμονή της καρδιάς). Οι 379 αποδίδονται στο εμβόλιο της Pfizer.

68 περιπτώσεις διαταραχών πήξης αίματος. Όλες αποδίδονται στη Pfizer.

• Συνολικά δεδομένα θανάτων για όλες τις ηλικιακές ομάδες (έως 16/07/2021):

21% των θανάτων σχετίζονται με καρδιακές διαταραχές.

54% των θανόντων ήταν άνδρες, το 43% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιπες αναφορές θανάτου δεν περιλάμβαναν το φύλο του αποθανόντος.

Η μέση ηλικία θανάτου ήταν 73,4.

• Τα στοιχεία κατά σοβαρή βλάβη:

Διαταραχές της Εγκυμοσύνης: 2.488 αναφορές παρενεργειών σε εγκύους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 850 αναφορές αποβολής ή πρόωρης γέννησης.

Παράλυση Προσωπικού (Παράλυση Bell): 2.428 περιπτώσεις Παράλυσης του Bell (Bell's Palsy). Το 50% αποδίδεται στη Pfizer , το 43% στη Moderna και το 7% στη J&J.

Σύνδρομο Guillain-Barre: 429 αναφορές συνδρόμου Guillain-Barré. Το 41% ​να αποδίδεται στη Pfizer, το 36% στη Moderna και το 22% στη J&J.

Αναφυλαξία-Αλλεργίες: 117.379 αναφορές αναφυλαξίας. Το 44% αποδίδεται στη Pfizer, το 48% στη Moderna και το 8% στην J&J.

Διαταραχές της Πήξης του αίματος: 7.633 αναφορές διαταραχών πήξης του αίματος. Από αυτές, 3.221 αποδίδονται στη Pfizer, 2.779 στη Moderna και 1.588 στη J&J.

Μυοκαρδίτιδα & Περικαρδίτιδα: 1.848 αναφορές μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας. Οι 1.176 αποδίδονται στη Pfizer, 606 στη Moderna και 62 στη J&J.

2. ΤΑ CDC «ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ» ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

από «εμβόλια» COVID, εξαιρώντας τις αναφορές από το εξωτερικό

Όπως ανάφερε ο The Defender στις 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τα CDC υπήρξε μια ξαφνική αύξηση του αριθμού των θανάτων που αναφέρθηκαν στο VAERS μετά τον εμβολιασμό για COVID, η οποία δεν είναι σωστή και προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός «σφάλματος»,.

Στις 16 Ιουλίου 2021, τα CDC δήλωσαν ότι από την έναρξη των εμβολίων COVID στις ΗΠΑ, το VAERS είχε λάβει 12.313 αναφορές θανάτου μεταξύ ατόμων που έκαναν «εμβόλιο» COVID - μια πολύ απότομη αύξηση από τους 6.079 θανάτους στις ΗΠΑ που ανέφεραν τα CDC την προηγούμενη εβδομάδα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Defender παρατήρησε ότι χιλιάδες αναφορές από άλλες χώρες («ξένες αναφορές») που εισήχθησαν στο VAERS, σχετίζονται κυρίως με το «εμβόλιο» της Pfizer.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο των CDC, κατά την αναζήτηση στο VAERS:

Η ομάδα «Ηνωμένες Πολιτείες, εδάφη και άγνωστες» περιλαμβάνει όλες τις αναφορές εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στον πίνακα «Ξένες».

Η ομάδα «Ξένες» περιλαμβάνει αναφορές από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από τις πολιτείες και τις περιοχές των ΗΠΑ που περιλαμβάνονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Η ομάδα «Άγνωστες» περιλαμβάνει αναφορές από μια πολιτεία των ΗΠΑ που δεν προσδιορίζεται.

Ρωτήσαμε τα CDC:

α) γιατί υπήρχαν χιλιάδες αναφορές στο VAERS που ξαφνικά απορρίφθηκαν,

β) γιατί τα CDC δεν δημοσιοποιούν τον συνολικό αριθμό των αναφερόμενων θανάτων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων αναφορών,

γ) γιατί υπάρχουν ξένες οντότητες που χρησιμοποιούν το σύστημα VAERS των ΗΠΑ.

Δεν πήραμε καμιά απάντηση μέχρι στιγμής.

Ο ιστότοπος των CDC αναφέρει:

«Το σύστημα VAERS παίρνει περιστασιακές αναφορές περιπτώσεων από Αμερικανούς κατασκευαστές που αναφέρονται στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FDA, «εάν ένας κατασκευαστής ειδοποιηθεί για μια αναφορά παρενέργειας στο εξωτερικό που περιγράφει ένα συμβάν σοβαρό και απροσδόκητο (με άλλα λόγια, που δεν εμφανίζεται στην επισήμανση του προϊόντος), πρέπει να την υποβάλει στο VAERS».

Ο The Defender θα συνεχίσει να δημοσιεύει τα τελευταία στοιχεία του VAERS κάθε εβδομάδα, αλλά θα κάνει διάκριση μεταξύ των αναφορών από τις ΗΠΑ και τις ξένες χώρες.

3. ΤΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΤΩΝ CDC ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΣΕΙΣ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των CDC υποστηρίζει την χορήγηση επιπλέον δόσεων σε ανοσοκατασταλμένους, παρά τις αναφορές παρενεργειών και θανάτων μετά από «εμβόλια» COVID

Στις 22 Ιουνίου 2021, η Συμβουλευτική Επιτροπή των CDC (Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης – ACIP) προέτρεψε τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές να κινηθούν γρήγορα για να προσδιορίσουν εάν τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να λάβουν αναμνηστική δόση ενός εμβολίου COVID, ανέφερε το NBC News.

Τα CDC φαίνεται να αναζητούν τρόπους για να χορηγηθούν πειραματικές άδειες χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA), για την παροχή πρόσθετων εμβολίων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Οι γιατροί λένε ότι είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι πολλά άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα αποτυγχάνουν να αναπτύξουν αποτελεσματική ανοσοαπόκριση ενάντια στην COVID μετά τον εμβολιασμό.

Μελέτες που εξετάζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μιας επιπλέον «αναμνηστικής δόσης» σε ευάλωτους πληθυσμούς, βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι γνωστό εάν τα χαμηλά επίπεδα ανοσίας στο «εμβόλιο» σε άτομα με κίνδυνο ανοσοποίησης μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια επιπλέον δόση.

Η Dr. Sara Oliver, ιατρική επιδημιολόγος στα CDC, επεσήμανε ότι προέκυψαν δεδομένα που δείχνουν ότι σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που δεν είχαν ανιχνεύσιμη ανταπόκριση αντισωμάτων μετά από πλήρη εμβολιασμό, μόνο το 33% έως 50% ανέπτυξε αντισώματα σε μια τρίτη δόση.

Δεν υπάρχουν σχέδια για το ACIP να πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση, αν και η επιτροπή έχει προγραμματίσει να συναντηθεί τον Αύγουστο.

4. ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ»

Στις 19 Ιουλίου 2021, oι Αμερικανοί Γιατροί Πρώτης Γραμμής (American Frontline Doctors - AFLDS) υπέβαλαν αγωγή στο Ομοσπονδιακό Επαρχιακό Δικαστήριο της Αλαμπάμα ζητώντας την έκδοση άμεσης διαταγής για να σταματήσει η χρήση εμβολίων για την COVID με άδεια EUA (Pfizer, Moderna και J&J) για τρεις ομάδες Αμερικανών.

Όπως ανέφερε ο Defender στις 20 Ιουλίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου, οι AFLDS ζητούν να σταματήσει αμέσως η χορήγηση των πειραματικών εμβολίων COVID (α) σε άτομα ηλικίας 18 ετών και κάτω, (β) σε όλους όσους έχουν αναρρώσει από το COVID και έχουν αποκτήσει φυσική ανοσία , και (γ) σε όλους τους άλλους Αμερικανούς που δεν έδωσαν την συγκατάθεσή τους μετά από πλήρη ενημέρωσή τους όπως ορίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο.

Οι συγγραφείς της αγωγής των 67 σελίδων επισύναψαν δήλωση ενός καταγγέλλοντος που ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι που συνέβησαν εντός 72 ωρών από τη λήψη «εμβολίων» COVID υπο-αναφέρονται στο σύστημα VAERS, με συντηρητικό παράγοντα τουλάχιστον πέντε. Με ένορκη δήλωσή του, ο καταγγέλλων κατάθεσε ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με το εμβόλιο COVID πλησιάζει τους 45.000.

Οι AFLDS δήλωσαν ότι τα ευρήματα αυτά ήταν συγκλονιστικά και ότι η συναίνεση μετά από ενημέρωση είναι αδύνατη όταν τα δεδομένα ασφαλείας δεν είναι ακριβή.

Ο οργανισμός Children’s Health Defense (CHD) ζητά από όποιον έχει βιώσει μια παρενέργεια από οποιοδήποτε «εμβόλιο» να υποβάλει αναφορά ακολουθώντας τα εξής τρία βήματα.