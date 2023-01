Έμεινες με το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά; Σου έχουμε την καλύτερη λύση!

Τα αυτοκίνητα όσο περνούν τα χρόνια γίνονται καλύτερα, αλλά και περισσότερο πολύπλοκα, απαιτώντας τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού σε περίπτωση βλάβης. Από την άλλη, τα παλαιότερα αυτοκίνητα είναι πιο εύκολο να παρουσιάσουν δυσλειτουργία απροειδοποίητα και να ξεκινήσουν μία ταλαιπωρία για οδηγό και επιβάτες.

Εάν στην παραπάνω εξίσωση προσθέσουμε και τους ατελείωτους παράγοντες που μπορούν να πάνε λάθος και να αναγκάσουν ένα αυτοκίνητο σε ακινησία, τότε καταλαβαίνουμε πόσο χρειαζόμαστε βοήθεια σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή.

Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω άγχη και σενάρια βρίσκεται στην κάλυψη της Οδική Βοήθειας, η οποία πλέον είναι σε θέση να προσφέρει πολλές περισσότερες υπηρεσίες από μία απλή μεταφορά οχήματος.

Με το Drive On, δεν είσαι ποτέ μόνος

Η Anytime πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα φέρνοντας βοήθεια, όπου κι αν βρίσκεσαι, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να καλέσεις σε κάποιον αριθμό, και χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζεις την ακριβή τοποθεσία σου. Mπορείς να ειδοποιήσεις την Οδική Βοήθεια μέσω του Drive On, είτε απευθείας από το anytime.gr είτε εγκαθιστώντας στο κινητό σου το Drive On app και με το πάτημα ενός κουμπιού να ενεργοποιήσεις την άμεση βοήθεια.

Η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN εντοπίζει την τοποθεσία σου, όσο εσύ βλέπεις από το smartphoneσου πού ακριβώς βρίσκεται ο εξειδικευμένος συνεργάτης που έρχεται κοντά σου, αλλά και τον χρόνο άφιξής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να είσαι ήσυχος πως η Οδική Βοήθεια θα έρθει το συντομότερο, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Τι θα συμβεί όμως εάν ξυπνήσεις ένα πρωί και δυστυχώς η μπαταρία του αυτοκινήτου σου δεν έχει πλέον αρκετή ενέργεια;

Η λύση έρχεται άμεσα από την Anytime και την πρωτοποριακή υπηρεσία Battery on the Spot.

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, έχεις πλέον τη δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας του αυτοκινήτου σου στο σπίτι, στη δουλειά σου ή στον δρόμο, αν είσαι κάτοικος Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Απλώς επικοινωνείς με την Οδική Βοήθεια αν μείνεις από μπαταρία και εξειδικευμένος συνεργάτης έρχεται κοντά σου, φορτίζει την μπαταρία σου και αν χρειάζεται αλλαγή σου προτείνει να την αντικαταστήσεις στο μέρος που βρίσκεσαι ή όποτε και όπου αλλού εσύ επιθυμείς.

Εξυπηρετείσαι μέσα σε περίπου 30 λεπτά και μάλιστα εκτός από άμεση και επί τόπου αντικατάσταση μπαταρίας, έχεις και 2 χρόνια εγγύηση για να είσαι σίγουρος για το μέλλον.

Ό,τι και αν προκύψει, η λύση είναι άμεση

Κι επειδή όπως προαναφέραμε οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση του οχήματός σου είναι πολλοί και διάφοροι, υπάρχει μέσω της Οδικής Βοήθειας η λύση για ό,τι κι αν προκύψει.

Εάν ξεμείνεις από καύσιμα, η Anytime σου φέρνει καύσιμα στο σημείο που βρίσκεσαι και αν για οποιοδήποτε λόγο η μεταφορά καυσίμων δεν είναι εφικτή, το όχημά σου μεταφέρεται στο κοντινότερο πρατήριο καυσίμων.

Εάν πάλι ξέχασες τα κλειδιά σου μέσα στο όχημα, ή δεν τα βρίσκεις πουθενά, η Οδική Βοήθεια της Interamerican αναλαμβάνει να σου φέρει τα δεύτερα κλειδιά ή να μεταφέρει το όχημά σου στο κοντινότερο συνεργείο. Σε αντίστοιχη περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικού, γίνεται επί τόπου αλλαγή ή μεταφορά στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ.

Προγραμμάτισε λοιπόν ταξίδια, κινήσου εντός και εκτός πόλης χωρίς φόβο, γνωρίζοντας πως σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα χέρι βοηθείας που θα έρθει το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, η Anytime ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των οδηγών και προσφέρει τα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης αυτοκίνητου με έκπτωση που αγγίζει το 40% στην ετήσια ασφάλιση σε σχέση με τη μηνιαία και δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Ταυτόχρονα, η Anytime προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο πέρα από τα όρια της ασφάλισης. Γιατί οι ασφαλισμένοι οδηγοί απολαμβάνουν αποκλειστικές υπηρεσίες και προνόμια μέσα από τις σημαντικές συνεργασίες με ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα.

Με την Anytime κάθε οδηγός είναι ήρεμος, γιατί απολαμβάνει πάντοτε περισσότερη ασφάλεια πληρώνοντας λιγότερη ασφάλιση!