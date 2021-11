Στον «αέρα» ο φετινός Παγκόσμιος Τίτλος  Οδηγών στη F1- Τι θα γίνει στην Τζέντα

Του Περικλή Χαλάτση

Ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton έχουν μια διαφορά μόλις 8 βαθμών, δύο γύρους πριν την αυλαία του φετινού πρωταθλήματος στη F1 στη Σαουδική Αραβία.Η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές έκλεισε στο Grand Prix του Κατάρ μετά την εντυπωσιακή νίκη του Βρετανού.

Ο Ολλανδός προηγείται με 351.5 βαθμούς ενώ ο Βρετανός ακολουθεί με 343.5. Η διαφορά των 8 βαθμών είναι μικρή και όλα μπορούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Βέβαια ένας από τους δύο θα είναι ο αυριανός παγκόσμιος πρωταθλητής αφού ο τρίτος της παρέας,ο Vallteri Bottas έχει 203 βαθμούς και είναι αδιάφορος στο κυνήγι των βαθμών.

Το Grand Prix στη Τζέντα γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Όπως για πρώτη φορά έγινε πριν από 15 ημέρες στο Κατάρ.Σχεδιάστηκε από τον γνωστό αρχιτέκτονα σιρκουί Hermann Tilke και βρίσκεται στην περιοχή Corniche της Τζέντα. Θεωρείται από τις καλύτερες πίστες της F1 και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 50 γύρους υπο το φώς των προβολέων.

Η Τζέντα για τους πιλότους της F1 είναι άγνωστη. Θεωρείται ότι είναι από τις πιο απαιτητικές στο ημερολόγιο της F1 με μεγάλες πλευρικές δυνάμεις.‘Έχει μήκος 6.174 μέτρα και είναι η μεγαλύτερη αστική πίστα στο ημερολόγιο και η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Spa 7.004 μέτρα (κλειστή πίστα). Ένα μεγάλο μέρος του αγώνα γίνεται κατά μήκος της ακτής .

Οι δοκιμαστές των ελαστικών της Pirelli ανέφεραν ότι είναι από τις γρήγορες πίστες με μέση ωριαία ταχύτητα 250 χλμ. Μέχρι σήμερα η Monza ήταν γνωστή ως «Ναός της Ταχύτητας». Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα την Κυριακή επαληθευτούν αυτά που είπαν οι δοκιμαστές τότε ο «Ναός της ταχύτητας» θα πρέπει να μεταφερθεί στην Τζέντα.

Ακόμη θα πρέπει να ξέρετε ότι ο αγώνας στη Τζέντα ,έχει περισσότερες στροφές από οποιαδήποτε άλλη πίστα στο ημερολόγιο της F1. Αυτό σημαίνει μεγάλη καταπόνηση στα ελαστικά. Η πιο απαιτητική από τις 27 στροφές είναι η Νο 13 . Είναι μια αριστερή στροφή με κλίση 12 μοίρες. Σ αυτήν τη στροφή ασκούνται υψηλές δυνάμεις «G» στα ελαστικά.

Πολλά σημεία της πίστας είναι αρκετά στενά και πονηρά. Σε κάποια κομμάτια τα μονοθέσια θα περνούν ξυστά από τους τοίχους. Και αυτό χρειάζεται αρκετή προσοχή. Εύκολα μπορεί να δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιος από τους οδηγούς το παρακάνει.

Η Τζέντα θα είναι μια νέα εμπειρία για όλους. Η Pirelli θα χρησιμοποιήσει για τα μονοθέσια το C2 ως το P Zero White σκληρό, το C3 ως το P Zero Yellow medium και το C4 ως το P Zero Red soft.

Ο αγώνας την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 19.30 ώρα Ελλάδος (20.30 τοπική ώρα).