Το Τέλος των Πάντων: Λίγη αστροφυσική με την Katie Mack για τη μοίρα του σύμπαντος

Πρόλογος: Διονύσης Π. Σιμόπουλος

Μετάφραση: Ανδρέας Μιχαηλίδης

Κατηγορία: Non fiction

Σειρά: Οξυγόνο

(Εξώφυλλο: Μαλακό, Σχήμα: 15 x 23, Σελίδες: 272,

ISBN: 978-618-03-2070-1, Τιμή: 14,40 €)

Τίτλος πρωτοτύπου: The end of everything

Χρόνος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2021

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ

Γνωρίζουμε πως το σύμπαν από κάπου άρχισε. Με τη Μεγάλη Έκρηξη πέρασε από μια κατάσταση αδιανόητης πυκνότητας στη μορφή της κοσμικής πύρινης σφαίρας, σκορπώντας τους πρώτους σπόρους για τα πάντα, από τις μαύρες τρύπες μέχρι έναν βραχώδη πλανήτη, όπου έτυχε να αναπτυχθεί η ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Τι θα συμβεί όμως στο τέλος αυτής της ιστορίας; Και τι σημαίνει αυτό για μας τώρα;

Στη λαμπρή αυτή περιγραφή της εσχατολογικής κοσμολογίας, η Katie Mack, με αστείρευτο χιούμορ, μας ταξιδεύει στις πέντε πιθανές εκδοχές του τέλους του σύμπαντος: στη Μεγάλη Σύνθλιψη, τον Θερμικό Θάνατο, τη Μεγάλη Θραύση, την Αποσύνθεση Κενού (αυτή που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή!) και την Αναπήδηση. Αξιοποιώντας το χάρισμά της να κάνει τις πιο δύσκολες έννοιες εύκολα κατανοητές, το ανερχόμενο αστέρι της αστροφυσικής μάς βοηθάει να αντιληφθούμε το σύμπαν στο σύνολό του, να γνωρίσουμε τα συστατικά του στοιχεία, την εξέλιξή του, τους θεμελιώδεις νόμους που το διέπουν.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

σύμφωνα με

Washington Post, Publishers Weekly, Economist, New Scientist, Guardian

Μπορεί ακόμη να μη γνωρίζουμε αν το τέλος του σύμπαντος θα περιλαμβάνει πάγο, φωτιά ή κάτι άλλο πιο εξώκοσμο. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι πως αποτελεί ένα τεράστιο, όμορφο και πραγματικά εκπληκτικό μέρος, το οποίο αξίζει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξερευνήσουμε – όσο ακόμη μπορούμε.

Απόσπασμα από το βιβλίο

Σε μια εποχή που η ανθρωπότητα μαστίζεται από έναν απειροελάχιστου μεγέθους αλλά θανατηφόρο ιό, σε μια εποχή που η ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον οδηγεί τον πλανήτη με μαθηματική ακρίβεια σε μια άμεσα καταστροφική κλιματική αλλαγή, μήπως η ενασχόλησή μας με τις πιθανές καταστροφές που αναμένονται σε τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων χρόνια από σήμερα είναι λίγο παράλογη; Κι όμως, η περιγραφή αυτή του μέλλοντος που αναμένει το σύμπαν δίνει στον αναγνώστη τα εφόδια για μια, φευγαλέα πιθανόν, ματιά σε πιθανές απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου σχετικά με την προέλευσή του και τη μελλοντική του υπόσταση.

Από τον πρόλογο του Διονύση Π. Σιμόπουλου

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Θέλεις να μάθεις για το σύμπαν; Άφησε τον Hawking και πιάσε τη Mack.

Sydney Morning Herald

Ο ευχάριστος τρόπος γραφής της Mack καθιστά τη μελέτη των εικασιών για τον θάνατο του σύμπαντος απρόσμενα διασκεδαστική.

Kirkus Reviews

Μια συναρπαστική ξενάγηση, η οποία χάρη στον μεταδοτικό ενθουσιασμό της Mack μας μυεί στα μυστικά της σύγχρονης κοσμολογίας.

Wall Street Journal

Η δρ Katie Mack είναι θεωρητική αστροφυσικός και ασχολείται με την κοσμολογία. Αυτή την περίοδο είναι επίκουρη καθηγήτρια φυσικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο στη Βόρεια Καρολίνα, όπου είναι μέλος του Leadership in Public Science Cluster. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της έρευνα, δραστηριοποιείται στην εκλαΐκευση της επιστήμης, διατηρώντας τακτική επικοινωνία με το κοινό και δημοσιεύοντας άρθρα σε πολλά δημοφιλή περιοδικά (Scientific American, Slate, Sky & Telescope, Time και Cosmos). Επίσης, έχει σταθερή παρουσία στο Twitter με χιλιάδες ακολούθους (@Astrokatie). Το Τέλος των Πάντων, το οποίο μεταφράζεται σε 15 γλώσσες, είναι το πρώτο της βιβλίο.