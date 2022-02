Κύπρος: Στο Ντουμπάι ο Ν. Αναστασιάδης

Συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα έχει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αύριο στις 13:00 (ώρα Κύπρου), στο Παλάτι στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Ο κ. Αναστασιάδης βρίσκεται στο Ντουμπάι επικεφαλής αντιπροσωπείας, αποτελούμενης από τους υπουργούς Οικονομικών, Ενέργειας, Άμυνας, Γεωργίας, Μεταφορών, τους υφυπουργούς Τουρισμού, Ναυτιλίας, Έρευνας, τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω και την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Κύπρου στην ΕΧΡΟ 2020, στο Ντουμπάι, οι υπουργοί Ενέργειας, Μεταφορών, Άμυνας, Γεωργίας και ο υφυπουργός Τουρισμού θα έχουν, αύριο, διμερείς επαφές.

Σήμερα, νωρίς το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, με τον υφυπουργό Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας, Omar Ahmed Suwaina al Suwaidi.

Αύριο, μετά το μεσημέρι, ο κ. Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, θα μεταβεί στο Παλάτι όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Θρόνου, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nayhan.

Ανάμεσα στα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν κατά τη συνάντηση είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι περιφερειακές εξελίξεις, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-ΗΑΕ, θέματα ενέργειας και οι σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Αναστασιάδη στο Ντουμπάι αναμένεται να υπογραφεί αριθμός μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στις 24 Φεβρουαρίου, και μετά διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με τις Αρχές του ΗΑΕ, αναμένεται να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των Ναυτιλιακών Μεταφορών (MoU on Cooperation on the field of Maritime Transport). Το Μνημόνιο θα υπογράψει από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης.

Επίσης, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας (MoU on Cyber Security). Το Μνημόνιο θα υπογράψει ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης (MoU in the field of Diplomatic Training).