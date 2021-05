Τα νέα διαστημοδρόμια του Ίλον Μασκ έχουν ελληνικά ονόματα

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε πως το διαστημοδρόμιο της SpaceX βρίσκεται υπό κατασκευή και θα μπορούσε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2022. Αποκάλυψε επίσης ότι το όνομα της offshore πλατφόρμας, από την οποία θα γίνονται εκτοξεύσεις, είναι Δείμος (Deimos).

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση του Starship, του διαστημικού αεροσκάφους, που ο Μασκ σκοπεύει να στείλει στον Άρη. Η SpaceX αγόρασε δύο offshore πετρελαϊκές πλατφόρμες στο Τέξας για να τις χρησιμοποιήσει ως θαλάσσια διαστημοδρόμια. Τους έχει δώσει τα ονόματα «Δείμος» και «Φόβος» από δορυφόρους του Άρη. Την είδηση της κατασκευής της πρώτης πλατφόρμας ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Twitter.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7