Ακολούθησε αυτές τις 8 συμβουλές και θα αρχίσεις να βλέπεις τους κοιλιακούς σου

Οι κοιλιακοί αποτελούν μια μυϊκή ομάδα διαφορετική από τις άλλες στο σώμα μας καθώς έχουν υψηλότερη αναλογία βραδείας προς ταχείας σύσπασης μυϊκές ίνες από ότι οι περισσότερες άλλες μυϊκές ομάδες και έστω και λίγο παραπάνω λίπος να υπάρχει στο σώμα μας από το φυσιολογικό μπορεί να σαμποτάρει την εμφάνισή τους έστω κι αν εμείς τους γυμνάζουμε συστηματικά και ακατάπαυστα μερικές φορές πιστεύοντας πως έτσι θα εμφανιστούν.

Στην πραγματικότητα η εμφάνιση τους εξαρτάται από το συνδυασμό σωστής και καθοδηγούμενης άσκησης μαζί με σωστή διατροφή.

Πάμε να δούμε 8 από τους πιο έξυπνους τρόπους στην προπόνηση των κοιλιακών μας ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Άσε την εκγύμνασή τους για το τέλος



Ξεκινώντας την προπόνηση σου με τις ασκήσεις των κοιλιακών είναι πολύ πιθανόν να κουραστείς πιο εύκολα στα επόμενα βήματα της προπόνησης σου καθώς αποτελούν σταθεροποιητές μύες και είναι αυτοί που θα σου δώσουν την σταθερότητα που θέλεις στο ασκησιολόγιο που θα ακολουθήσεις.

Ξεπέρασε τα ροκανίσματα



Η απαρχαιωμένη αντίληψη πως μόνο με ροκανίσματα χτίζονται οι κοιλιακοί, μόνο six pack δε θα σου δώσει. Επέλεξε έναν καλό συνδυασμό με cardio, ασκήσεις με αντιστάσεις, λειτουργική προπόνηση υψηλής έντασης και σωστή διατροφή και θα δεις τους κοιλιακούς σου να εμφανίζονται.

Κάνεις “αυχενικούς” ή “κοιλιακούς” ;



Αρκετοί ασκούμενοι, μη έχοντας δυνατό κορμό και πυρήνα, αντί να σφίγγουν την κοιλιά και να κάνουν κοιλιακούς πιέζουν στην ουσία τον αυχένα τους και κάνουν…”αυχενικούς” με αποτέλεσμα και να ταλαιπωρείται ο αυχένας αλλά και να μη δουλεύουν σωστά τους κοιλιακούς.

Rest day off κοιλιακούς



Οι κοιλιακοί μας είναι κι αυτοί μια μυϊκή ομάδα που χρειάζεται ξεκούραση. Όπως δεν θα έκανες κάθε μέρα πόδια, στήθος κτλ και θα άφηνες την κάθε μυϊκή ομάδα να ξεκουραστεί για να μπορέσει να ανακάμψει και να σου αποδώσει τα μέγιστα, το ίδιο χρειάζονται και οι κοιλιακοί. Άσε το καθημερινό overdose ασκησιολόγιο κοιλιακών και βάλε μέθοδο και πρόγραμμα στην προπόνηση τους.

“Ψήλωσε και καμάρωσε” που έλεγαν και οι παλιοί

Μια κυστική στάση αδρανεί τους μύες της κοιλιάς ενώ προκαλεί προβλήματα σε μέση, αυχένα και ώμους. Διατηρώντας μια σωστή στάση σώματος ενεργοποιούνται οι κοιλιακοί αλλά και οι ραχιαίοι δουλεύοντας το σώμα μας σωστά και προστατεύοντας το από τυχόν τραυματισμούς.

Σωστή διατροφή



Όση προπόνηση κι αν κάνεις, μια κακή διατροφή δεν διορθώνεται με την λογική του “έλα μωρέ θα τα κάψω”! Όσο και να προπονήσε, όσους κοιλιακούς κι αν κάνεις κάθε μέρα, όλη μέρα αν η διατροφή σου δεν είναι σωστή, οι κοιλιακοί σου πάντα θα κρύβονται κάτω από το πιθανό λίπος.

Δώσε τα κατάλληλα “καύσιμα” στον οργανισμό σου για να σου αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα.

Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση



Το μυϊκό μας σύστημα, άρα και οι κοιλιακοί μας, χρειάζονται σωστή ενυδάτωση για να αποφευχθούν τυχόν “παρατράγουδα” όπως κράμπες, μυϊκή κόπωση και τυχόν τραυματισμοί.

No stress, six pack yes!



Όπως στους περισσότερους τομείς στη ζωή μας, έτσι και στην προπόνηση, το στρες και το άγχος λειτουργούν αρνητικά σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Σε καταστάσεις έντονου στρες και συνεχόμενου άγχους ο οργανισμός αμύνεται δημιουργώντας λίπος το οποίο και αποθηκεύεται ευκολότερα στην περιοχή της κοιλιάς.