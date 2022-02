The Athletic: «Άλκης Καμπανός, ο φίλαθλος που δολοφονήθηκε επειδή υποστήριζε τη λάθος ομάδα»

Η θλιβερή είδηση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, αλλά και όσα επακολούθησαν, έγιναν θέμα και εκτός Ελλάδος, σε αρκετά ΜΜΕ του εξωτερικού. Ανάμεσά τους και η βρετανική ιστοσελίδα The Athletic, η οποία δημοσίευσε ένα μεγάλο κείμενο για τη δολοφονία του 19χρονου, με τίτλο «Άλκης Καμπανός, ο φίλαθλος που δολοφονήθηκε επειδή υποστήριζε τη λάθος ομάδα».

Το κείμενο υπογράφει ο Βρετανός ρεπόρτερ της Άστον Βίλα, Γκρεγκ Έβανς, ο οποίος εξιστορεί το περιστατικό της δολοφονίας του Άλκη και αναπαράγει και μια δήλωση του πατέρα του.

Alkis Kampanos was killed for supporting the wrong team.



The 19-year-old's death has sparked anger, fear and calls for action as Greek football tries to deal with its deep problems with violence.@greggevans40 reports from Thessaloniki