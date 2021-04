Το zougla.gr στην 117 ΠΜ της Ανδραβίδας: Σε εξέλιξη η πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 21»

Αποστολή: Σωτήρης Σκουλούδης, Χάρης Γκίκας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος 21», ενώ σήμερα επίσημοι προσκεκλημένοι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσουν μέρος της άσκησης.

Με ορμητήριο την 117 ΠΜ στην Ανδραβίδα περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη διάφορων τύπων «σαρώνουν» όλο το FIR Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε 5 λεπτά απογειώνεται ή προσγειώνεται ένα αεροσκάφος καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η άσκηση ξεκίνησε στις 12 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 22/4.

To zougla.gr θα βρίσκεται από το πρωί στην πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας και θα σας μεταδίδει όλες τις εξελίξεις.

Aπό ελληνικής πλευράς, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει στην «Ηνίοχος 21» με το σύνολο των τύπων Μαχητικών Αεροσκαφών (F – 16, M – 2000, M – 2000-5, F-4) που διαθέτει καθώς και με μέσα Αντιαεροπορικής Προστασίας, Ηλεκτρονικού Πολέμου και Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ).

Εκτός από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην εν λόγω Άσκηση συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία (RAFALE, M – 2000 D), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (F – 16), οι ΗΠΑ (F – 16, MQ – 9, KC – 135), η Ισπανία (F/A – 18 HORNET), το Ισραήλ (F – 15, F – 16), ο Καναδάς (Air Weapon Managers – GCI) και η Κύπρος (AW 139), καθώς και με παρατηρητές η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει με Φρεγάτες, Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Κανονιοφόρους, Πλοία Γενικής Υποστήριξης, Ελικόπτερα (Ε/Π) και Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων.

Ο Στρατός Ξηράς συμμετέχει με Tμήματα Κ/Β HAWK, Μηχανοκίνητα Τμήματα Πεζικού και Τεθωρακισμένων, Επιθετικά Ε/Π AH-64 και Μεταφορικά Ε/Π CH -47D.

«Η συμμετοχή στην άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ 21 τόσων πολλών αεροπορικών δυνάμεων από τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Ισραήλ, τον Καναδά, την Κύπρο αλλά και από την Αυστρία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες συνεργασίας και συνεκπαίδευσης που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις των χωρών μας, μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών μεταξύ των ασκουμένων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την παρουσία του στην 117 Πτέρυγα Μάχης.

Στον ΗΝΙΟΧΟ 21, μεταξύ άλλων, θα γίνουν υψηλού επιπέδου αποστολές-επιχειρήσεις και θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των πολεμικών αεροποριών που συμμετέχουν και στα εξής:

-Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης – Offencive Counter Air Operations (OCA).

-Αμυντικές Επιχειρήσεις – Air Defence Operations (ADO).

-Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με τη συνδρομή της Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις – Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

-Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

-Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat Search And Rescue).

-Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων (Time Sensitive Target).

Δείτε ακόμα: