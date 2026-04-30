Η κόρη του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τον πατέρα της.

Η ίδια περιέγραψε μία κακή σχέση μεταξύ τους, σημειώνοντας ότι δεν τον θεωρεί πατέρα της, αλλά αυτόν που την έφερε στη ζωή.

Απαντώντας σε ερώτημα γιατί δεν έκανε κάτι προκειμένου να αποτρέψει όσα συνέβησαν, δήλωσε ότι ουσιαστικά δεν είχαν σχέσεις, καθώς και ότι είχε να δει τον 89χρονο από το 2022.

Είχε δείξει πιστόλι στην εγγονή του

Η κόρη του 89χρονου αναφέρθηκε και στο περιστατικό όπου η κόρη της επισκέφθηκε τον παππού της, και εκείνος της έδειξε ένα πιστόλι, το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει εάν ήταν αληθινό.

«Θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω»

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση εάν περίμενε ότι θα μπορούσαν να συμβούν όσα έγιναν, η κόρη του 89χρονου τόνισε:

Διαβάστε όσα δήλωσε η κόρη του 89χρονου:

«Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει εν ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι, που στην ουσία όποιον πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα. Γύρισε και μου είπε στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα και λέω εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα, και του λέω το παιδί μου δεν είναι για ξεπούλημα. Και του λέω εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου.

Τον πατέρα μου τον έβλεπα κάθε καλοκαίρι. Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις ο μπαμπάς μου. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα εμένα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση μετά ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς και αυτά τα παλαβά. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις.

Εδώ (στην Αμερική) δούλευε σε πολλά εργοστάσια με βίδες. Ήταν πολύ έξυπνος.

Όσο οξύθυμος και να είναι ένας άνθρωπος, δεν κάθεται να λέει τρελά πράγματα. Για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι τη νύχτα, το βράδυ δεν τον αφήνουνε, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Εγώ βάφτισα το παιδί μου, περιμέναμε να έρθει, τίποτα, πουθενά. Τον παίρνω τηλέφωνο του λέω πού είσαι, χριστιανέ μου; Ξέρεις, μου λέει, με σταμάτησαν διάβολοι και να μην έρθω εκεί πέρα. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όταν η κόρη μου ήταν μικρή και την είχε πάει στο χωριό του, μας έλεγε ότι την επισκέφθηκαν στον ύπνο της το βράδυ κάτι μυροφόρες, να της δώσουν καλή τύχη. Δηλαδή, κάτι παλαβά πράγματα. Και να η κατάληξη ποια είναι τώρα. Έχουμε πέντε ανθρώπους στο νοσοκομείο».

– Περιμένατε ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο;

Μου το ανέφερε χρόνια αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε «Α, εγώ έχω πάει στο δικαστήριο αυτό και τους στέλνω γράμματα, θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω». Τώρα όταν ακούς αυτό δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε χρόνια πόσο τα άκουγα και έλεγα δεν, δεν, εντάξει. Αυτό που λένε σκυλί, που γαβγίζει δεν δαγκώνει.

Το 2022, που είχα έρθει κάτω, πήγα στο χωριό να τον δω. Να σας πω κάτι; Και τώρα που είδα κάποιο βίντεο τον λυπήθηκα.

Μακάρι να μπορούσα να έχω προβλέψει το μέλλον και με το έτσι θέλω, να τον πήγαινα εγώ μέσα; Και πάλι, στο τέλος, δεν είχα ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα, να πω, τι θα τον βρω. Εγώ δηλαδή προσωπικά, όταν η κόρη μου πήγε κάτω και μου λέει μαμά μού έδειξε ένα πιστόλι, δεν ξέρω, αν είναι αληθινό. Της λέω παιδάκι μου σήκω φύγε σε παρακαλώ πάρα πολύ και την επόμενη φορά άμα θέλει να σε βρει για καφέ, να σε βρει έξω».