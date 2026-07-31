Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα, ενώ ήχησε και το 112. Όπως ανέφερε το μήνυμα, κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.