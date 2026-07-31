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Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα, ενώ ήχησε και το 112. Όπως ανέφερε το μήνυμα, κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φλόκας απομακρυνθείτε από #Φλόκα προς #Άρλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας . Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχηματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026