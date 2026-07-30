Η Κρήτη πενθεί για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, την ώρα που έδιναν μάχη με τις φλόγες για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε στο Γερακάρι η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και στην κηδεία του 25χρονου συναδέλφου του, Παντελή Διαμαντάκη.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 58χρονος είχε διατελέσει Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει συγκλονίσει το Πυροσβεστικό Σώμα και την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.

Συνάδελφοί τους, άνθρωποι που πάλεψαν μαζί τους στα πύρινα μέτωπα, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής, αποχαιρέτησαν δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Σε δηλώσεις του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό».

Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν στον Φουρφουρά Αμαρίου τον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φονικής πυρκαγιάς.