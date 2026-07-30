Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς από νέα αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:13, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή ‘Ασπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα απομάκρυνσης που εκδίδεται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14:42, είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Αλυκή όσοι βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών ‘Αγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 15:28 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς την Πέμπτη η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να διατηρούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.