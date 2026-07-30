Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδίκασε το περιστατικό με την πτώση ρωσικού πυραύλου σε πολωνικό έδαφος υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η κλιμάκωση για την ασφάλεια της γηραιάς ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα, με επίσημη τοποθέτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια που παραβιάζει ευθεία τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως η ευρωπαϊκή πλευρά παραμένει προσηλωμένη στην παροχή πολύπλευρης βοήθειας προς το Κίεβο, θεωρώντας την εξέλιξη αυτή καθοριστική για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται ήδη σε τροχιά διαμόρφωσης ενός νέου, συνεκτικού σχεδίου θωράκισης των συνόρων της, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της αμυντικής υποδομής σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Ο πύραυλος που έπεσε την νύκτα στην ανατολική Πολωνία κατά την διάρκεια των μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι πιθανότατα ρωσικός πύραυλος cruise, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Τα συντρίμμια που περισυνελέγησαν δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο Kh-101, δήλωσε ο πολωνός Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λιούμπλιν, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου έπεσε ο πύραυλος.

Οι πολωνικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στην διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο πολωνός Εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.