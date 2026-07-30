Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης «μαζικής επίθεσης».

Έως τις 02:55 «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα πλήγματα, συνόψισε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.