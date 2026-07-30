Δραματικές στιγμές βιώνει η χώρα μας, καθώς τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για μία ακόμη ημέρα.

Στο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν γιγαντιαία μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν σημαντικά τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, επεκτάθηκε ταχύτατα, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, συνεπικουρούμενοι από εθελοντές.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), ξέσπασε νέα εστία στην περιοχή Ασώματος.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης να εκκενώσουν προληπτικά προς τα Λευκόγεια.

Βαρύς φόρος αίματος στη μάχη της κατάσβεσης

Η πύρινη λαίλαπα συνοδεύτηκε από μια τραγωδία. Δύο εποχικοί πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στο Ρέθυμνο. Επιπλέον, ένας ακόμη νεαρός αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Αγέρανο Γυθείου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Η εικόνα σε Πάρο και Άνδρο

Στην Πάρο σημειώθηκε επικίνδυνη αναζωπύρωση το μεσημέρι της Πέμπτης. Η πυρκαγιά, που κατακαίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα από τις 28 Ιουλίου, απειλεί διάσπαρτες κατοικίες.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί.

Λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα ξέσπασε και δεύτερο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Δαμάλια.

Για την ασφάλεια των πολιτών, το 112 απέστειλε δύο νέα προειδοποιητικά μηνύματα για απομάκρυνση από το Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από το Καμάρι προς την Αλυκή. Οι ειδοποιήσεις προστίθενται στις αντίστοιχες εκκενώσεις των προηγούμενων ημερών.

Στο μεταξύ, οι τέσσερις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη σχετικά με την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ της Πάρου φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και της απόδοσης ευθυνών, σε μια στιγμή που η χώρα μετρά ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Επισημαίνεται ότι συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης και στην Άνδρο, λόγω νέας πυρκαγιάς στην Παλαιόπολη.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, εκδόθηκε οδηγία μέσω του 112 για εκκένωση της Παλαιόπολης προς το Μπατσί, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.