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Δραματικές στιγμές βιώνει η χώρα μας, καθώς τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για μία ακόμη ημέρα.
Στο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν γιγαντιαία μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν σημαντικά τη συνδρομή των εναέριων μέσων.
Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, επεκτάθηκε ταχύτατα, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, συνεπικουρούμενοι από εθελοντές.
Παράλληλα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), ξέσπασε νέα εστία στην περιοχή Ασώματος.
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης να εκκενώσουν προληπτικά προς τα Λευκόγεια.
Βαρύς φόρος αίματος στη μάχη της κατάσβεσης
Η πύρινη λαίλαπα συνοδεύτηκε από μια τραγωδία. Δύο εποχικοί πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στο Ρέθυμνο. Επιπλέον, ένας ακόμη νεαρός αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Αγέρανο Γυθείου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.
Η εικόνα σε Πάρο και Άνδρο
Στην Πάρο σημειώθηκε επικίνδυνη αναζωπύρωση το μεσημέρι της Πέμπτης. Η πυρκαγιά, που κατακαίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα από τις 28 Ιουλίου, απειλεί διάσπαρτες κατοικίες.
Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί.
Λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα ξέσπασε και δεύτερο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Δαμάλια.
Για την ασφάλεια των πολιτών, το 112 απέστειλε δύο νέα προειδοποιητικά μηνύματα για απομάκρυνση από το Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από το Καμάρι προς την Αλυκή. Οι ειδοποιήσεις προστίθενται στις αντίστοιχες εκκενώσεις των προηγούμενων ημερών.
Στο μεταξύ, οι τέσσερις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη σχετικά με την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ της Πάρου φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και της απόδοσης ευθυνών, σε μια στιγμή που η χώρα μετρά ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες καταστροφές.
Επισημαίνεται ότι συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης και στην Άνδρο, λόγω νέας πυρκαγιάς στην Παλαιόπολη.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, εκδόθηκε οδηγία μέσω του 112 για εκκένωση της Παλαιόπολης προς το Μπατσί, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.
Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την παραλία Πρέβελη στο Ρέθυμνο
Όπως έγινε γνωστό, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το Λιμενικό στην παραλία «Πρέβελη». Η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Ακολουθεί βίντεο:
Βίντεο από τη μεταφορά εγκλωβισμένων κατοίκων και επισκεπτών με αλιευτικό, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στο Ρέθυμνο, μέσα στα φουρτουνιασμένα κύματα
Ακολουθεί το εντυπωσιακό βίντεο του Cretalive:
Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια εκκένωσης δια θαλάσσης στον Άγιο Παύλο ενώ μαινόταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, περιέγραψε ο ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη.
Με τη θάλασσα να λυσσομανά και τη φωτιά να έχει φτάσει μέχρι την ακτογραμμή, o κ. Ματθαιάκης ανέφερε πως «κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”».
«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιγράφει μιλώντας στο cretalive.gr.
«Στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο», είπε.
Φωτιά στην Κάλυμνο
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο, η οποία παίρνει διαστάσεις.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε περίπου στις 3.20 στο σημείο έχουν μεταβεί 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Στην προσπάθεια της πυροσβεστικής συμβάλλουν υδροφόρες του δήμου.
Φωτογραφίες από τη φωτιά στην Άνδρο
Φωτογραφίες από τη φωτιά στην Άνδρο:
Παλαιόπολη
Καμάρι:
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:15 για πυρκαγιά στην Ελασσόνα Θεσσαλίας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στην περιοχη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Βίντεο από τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, κοντά στην περιοχή του Ασωμάτου
Βίντεο από τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, κοντά στην περιοχή του Ασωμάτου.
Η πυρκαγιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση.
Φωτιά κοντά στον Προαστιακό Κορωπίου
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) κοντά στον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί.
Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε οικοπεδικό χώρο με σκουπίδια.