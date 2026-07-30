Οδύνη και θρήνος επικρατούν στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου αλλά και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά τον αδόκητο χαμό από ανακοπή του 27χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο. Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.

Ο νεαρός αξιωματικός καταγόταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο νεαρός αξιωματικός είναι γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Ο 27χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.