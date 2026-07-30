Τους τόνους επιχειρεί να χαμηλώσει ο Γιώργος Χατζιδάκις, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των τραγουδιών του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι. Με επίσημη ανακοίνωσή σου, ο διαχειριστής του σπουδαίου έργου ξεκαθάρισε ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς η απαγόρευση στρεφόταν αποκλειστικά κατά της εταιρείας παραγωγής της εκδήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε το εξώδικο προς τους διοργανωτές της συναυλίας-αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, διευκρινίζει ότι η απαγόρευση για τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργάνωνε και όχι τον ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις

govastiletto.gr -«Ο κόσμος δικαιώνει τα τραγούδια» — Η Άννα Βίσση παίρνει θέση για τον Μανώλη Μητσιά