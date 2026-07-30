Ο George Clooney και η σύζυγός του, Amal Clooney, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους στη νότια Γαλλία εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή.

Το ζευγάρι, που ζει στο Brignoles μαζί με τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά του, τον Alexander και την Ella, προχώρησε σε προληπτική εκκένωση της ιδιοκτησίας του, καθώς οι φλόγες απείλησαν την ευρύτερη περιοχή.

Σε επιστολή που απέστειλε στον Δήμαρχο της πόλης, ο George Clooney εξέφρασε την αγωνία του για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, σημειώνοντας πως παραμένει άγνωστο αν η οικογενειακή τους κατοικία θα καταφέρει να γλιτώσει από τις καταστροφές.

«Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εκείνος και η Amal δεσμεύονται να στηρίξουν την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ζημιών.

Όπως τόνισε στην επιστολή του, η οικογένεια αισθάνεται μέλος της κοινότητας του Brignoles και σκοπεύει να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της περιοχής μετά το τέλος της κρίσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το εντυπωσιακό κτήμα των Clooney εκτείνεται σε περίπου 425 στρέμματα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ελαιώνα, αμπελώνα και γήπεδο τένις.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν προκαλέσει μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 220.000 κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.