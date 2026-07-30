Στιγμές έντονης συγκίνησης σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 29/7 στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην τραγωδία του Ρεθύμνου, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, δεν άφησε ασχολίαστη την εικόνα με τα καπνογόνα που άναψαν θεατές, όπως συνηθίζεται σε πολλές από τις συναυλίες του σε ολόκληρη τη χώρα. Απευθυνόμενος στο κοινό, ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

«Δυο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε (καπνογόνα). Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δυο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε.

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Η αναφορά του αφορούσε τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποπροσανατολίστηκαν και εγκλωβίστηκαν μέσα στο πύρινο μέτωπο την ώρα που επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά.

Η κίνησή του προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από τον σεβασμό και τη σιωπηλή τιμή προς τους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

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