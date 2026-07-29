Ο Matthew McConaughey επέλεξε τη Μύκονο για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της διεθνούς showbiz.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο γνωστό μαγαζί Scorpios, όπου διασκέδασε μέχρι αργά, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί από τους θαμώνες τον αναγνώρισαν και τον είδαν να χορεύει με τον αυθόρμητο και χαλαρό τρόπο που τον χαρακτηρίζει.

Ο Matthew McConaughey έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς, επιλέγοντας να ζήσει τη μυκονιάτικη εμπειρία χωρίς επισημότητες, σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια του διεθνούς jet set.

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