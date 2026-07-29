Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στη Γλυφάδα, ελάχιστα λεπτά μετά την παραλαβή μιας αμυντικής χειροβομβίδας, την οποία σχεδίαζε να τοποθετήσει στην κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή για το κακούργημα της διακεκριμένης κατοχής όπλου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε εκ νέου όσα είχε αναφέρει αρχικά στους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως ενεργούσε κατ’ εντολή έγκλειστου των φυλακών Διαβατών —ο οποίος εκτίει ποινή ισοβίων για ανθρωποκτονία— με προσυμφωνημένη αμοιβή 2.500 ευρώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Η χειροβομβίδα είχε μεταφερθεί κρυμμένη μέσα σε ένα ποτήρι και παραδόθηκε στον 30χρονο από έναν 27χρονο, τα ίχνη του οποίου ακόμα αναζητούνται από τις αρχές.

Παράλληλα, για ηθική αυτουργία στην υπόθεση κατηγορείται ο βαρυποινίτης των φυλακών Διαβατών, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη ημέρα και να απαντήσει στα ερωτήματα της δικαιοσύνης.