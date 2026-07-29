Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (παλιό κτήριο Μπάντμιντον. Τις ανακρίσεις για το συμβάν ανέλαβε εξαρχής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έπειτα από συστηματική εξέταση των στοιχείων και αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, τα στελέχη της υπηρεσίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρεις άνδρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Αμέσως μετά την ταυτοποίηση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξέδωσαν σε βάρος τους σχετικά εντάλματα σύλληψης.





Επιχείρηση στο Άλσος Ιλισίων

Η επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό των δραστών εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026, στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων. Στην οργάνωση της επιχείρησης συμμετείχαν δέκα εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. με τη συνδρομή δυνάμεων της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι. Πρόκειται για ημεδαπούς, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εις βάρος τους.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την εξέλιξη της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των προανακριτικών μεθόδων και τον συντονισμό ανάμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας σύγχρονες ανακριτικές τεχνικές για τον καταλογισμό των αναλογουσών ποινικών ευθυνών.