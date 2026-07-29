Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην καρδιά της Λαμίας, όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε κεντρικό κατάστημα εστίασης της πόλης.

Η άτυχη ηλικιωμένη έτρωγε όταν, εντελώς ξαφνικά, υπέστη επεισόδιο πνιγμονής από τροφή. Κομμάτι από το φαγητό έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή – Άκαρπες οι πρώτες βοήθειες

Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο προσέτρεξαν αμέσως και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Κατέληξε στο Νοσοκομείο Λαμίας

Σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την ηλικιωμένη και να συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζωογόνησης καθ’ οδόν.

Η 74χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της από ασφυξία.

Η διακομιδή της άτυχης γυναίκας στο ΓΝΛ

Πηγή: lamiareport.gr