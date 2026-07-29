Ποσότητα κάνναβης και μεθαδόνης, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου σε φορτηγό που αποβιβάστηκε από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία, συνελήφθη ένας 54χρονος Έλληνας οδηγός, ενώ η ομάδα K-9 εντόπισε 82 αεροστεγείς συσκευασίες κρυμμένες στο όχημα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των παραληπτών του φορτίου.

Βίντεο του Λιμενικού Σώματος δείχνει τη στιγμή που τα στελέχη του ανοίγουν την πόρτα του φορτηγού και βρίσκουν το παράνομο φορτίο:

Έλεγχος με συνδρομή K-9 μετά την αποβίβαση από την Ιταλία

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ), σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Ομάδας K-9.

Στο στόχαστρο των λιμενικών βρέθηκε φορτηγό όχημα με ημιρυμουλκούμενο, το οποίο μόλις είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο εκτελώντας το δρομολόγιο από λιμάνι της Ιταλίας προς την Ηγουμενίτσα.

Τα ευρήματα: 92 κιλά κάνναβη και μεθαδόνη

Κατά τη διάρκεια της ενδελεχούς έρευνας στο όχημα, οι αστυνομικοί και λιμενικοί ανακάλυψαν:

82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (τύπου «skunk»), συνολικού μικτού βάρους 92 κιλών και 510 γραμμαρίων .

με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (τύπου «skunk»), συνολικού μικτού βάρους . 2 φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 54χρονος Έλληνας οδηγός του φορτηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ τα αναμενόμενα κέρδη του κυκλώματος

Σύμφωνα με τους επίσημους υπολογισμούς των αρμόδιων Αρχών, αν το φορτίο κατόρθωνε να διοχετευθεί στα παράνομα στέκια διακίνησης, τα προσδοκώμενα κέρδη για το κύκλωμα θα ξεπερνούσαν τα 2.000.000 ευρώ.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του φορτηγού οχήματος μετά του επικαθήμενου (το οποίο θα παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας) και δύο κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή του οδηγού.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Βασίλης Κικίλιας: «Άλλη μία μεγάλη επιτυχία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας έκανε λόγο για μια σπουδαία επιχειρησιακή επιτυχία του Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής, σημειώνοντας τη σύλληψη του 54χρονου οδηγού και την κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κάνναβης τύπου «skunk».

Ο Υπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εξειδικευμένες μονάδες του Σώματος, σημειώνοντας: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, της Ομάδας Κ-9 και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους».

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους κατασχέσεις, επισημαίνοντας ότι η αποτροπή διοχέτευσης ναρκωτικών στην αγορά συνιστά ουσιαστική προστασία για τη νέα γενιά.

«Πίσω από κάθε επιχειρησιακή επιτυχία του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται γυναίκες και άνδρες, που δίνουν καθημερινή μάχη απέναντι σε εγκληματικά δίκτυα, με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης. Μια μάχη για να προστατευθεί η κοινωνία μας και τα παιδιά μας από τη μάστιγα των ναρκωτικών», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο υπουργός.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:

«Άλλη μία μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στον λιμένα Ηγουμενίτσας συνελήφθη ένας 54χρονος και κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά υδροπονικής κάνναβης (SKUNK).

Συγχαρητήρια στα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, της Ομάδας Κ-9 και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.

Πίσω από κάθε επιχειρησιακή επιτυχία του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται γυναίκες και άνδρες, που δίνουν καθημερινή μάχη απέναντι σε εγκληματικά δίκτυα, με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης. Μια μάχη για να προστατευθεί η κοινωνία μας και τα παιδιά μας από τη μάστιγα των ναρκωτικών».