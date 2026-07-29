Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27/07 από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτίδαιας, στον Δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, μία 76χρονη γυναίκα.

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών και η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φανούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.