Στο στόχαστρο έντονων διαμαρτυριών βρέθηκε στη Λήμνο ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όταν δοκίμασε να κάνει βόλτα στα καφενεία της Μύρινας, αμέσως μετά τα εγκαίνια στα ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών) του νοσοκομείου στο νησί.

Η αντίδραση των θαμώνων μόλις είδαν τον Υπουργό ήταν ακαριαία και θυελλώδης. Όλα ξεκίνησαν όταν πολίτης αρνήθηκε επιδεικτικά τη χειραψία μαζί του, φωνάζοντάς του κατάμουτρα: «Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας; Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο! Ποιος σε έστειλε εδώ πέρα να ‘ρθείτε να κάνετε τι;», ξεσπώντας μπροστά στα μάτια της συνοδείας του.

Τα πράγματα ξέφυγαν δευτερόλεπτα μετά, με τους αγανακτισμένους πολίτες να απαιτούν από τον Υπουργό να φύγει αμέσως από το σημείο. «Άιντε δρόμο! Και μη ξανά ‘ρθετε! Δρόμο από εδώ, δρόμο! Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα, δρόμο!» του φώναζαν, στηλιτεύοντας παράλληλα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υγεία στο νησί «Για τα νοσοκομεία τίποτα δεν έγινε και έχουν και μούτρα να έρχονται… Πάρτε δρόμο από εδώ!».

Το βίντεο δημοσίευσε το limnoslive:

Η ανάρτηση του Υπουργού και το βίντεο από τη Λήμνο

Ο Υπουργός πάντως σε ανάρτησή του λίγο νωρίτερα στο Χ έγραψε: «Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση…φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμμία 15αριά άντε 20 άτομα. Τα καταστήματα όλα κανονικά ανοικτά……αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τί τις ανακοινώνουν; Επί της ουσίας νέα υπέροχα ΤΕΠ και για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που αξίζουν οι συμπολίτες μας».

Δείτε το βίντεο που συνόδευσε την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας: