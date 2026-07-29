Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στη διεθνή αεροπορική άσκηση «Thracian Viper 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του FIR Σόφιας.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έδωσε το «παρών» καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής της ικανότητας.

Στην άσκηση, στην οποία συμμετείχαν προσωπικό και αεροπορικά μέσα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η ΠΑ συμμετείχε με αεροσκάφη F-16 από την 110 και την 111 Πτέρυγα Μάχης, χωρίς μεταστάθμευση.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT) με κύριο αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωση των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις Νατοϊκές διαδικασίες.