Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ γιόρτασε πρόσφατα τα 30α της γενέθλια στην Αντίπαρο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, τους φίλους αλλά και τον νέο της σύντροφο!

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ολυμπία γιόρτασε τα γενέθλιά της, με τον αδελφό της, Αχιλλέα-Ανδρέα να είναι εκείνος που έφερε την εντυπωσιακή τούρτα με τα βεγγαλικά που της είχαν ετοιμάσει.

Η μεγάλη αποκάλυψη όμως ήρθε μέσω μιας ανάρτησης με την οποία η Μαρία-Ολυμπία επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη σχέση της με τον Martin Pacanowski.

Ο Martin Pacanowski δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, καθώς προέρχεται από μια από τις πιο εύπορες οικογένειες της Αργεντινής, η οποία συνδέεται με την αλυσίδα ξενοδοχείων CasaSur Palermo Hotel στο Μπουένος Άιρες.

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Το χρονικό της σχέσης τους

Αν και οι πρώτες φήμες για το ζευγάρι ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί στο Portrait Gala στο Λονδίνο, οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για αρκετό καιρό. Είχαν προηγηθεί κοινές εμφανίσεις στο πάρτι της Ηλέκτρας Νιάρχου στη Σκωτία αλλά και στη Ρώμη, ωστόσο το πάρτι στην Αντίπαρο ήταν η στιγμή που η σχέση τους πέρασε στο επόμενο στάδιο δημοσιότητας.

Μετά τον χωρισμό της από τον Peregrine Pearson, η Μαρία Ολυμπία φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, απολαμβάνοντας τον έρωτα στο πλευρό του γοητευτικού Αργεντίνου.

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