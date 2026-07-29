Ο Mr. Thank You, γνωστός και ως Sergei Kosenko, είναι ένα από τα πιο viral πρόσωπα των social media.

Ο Ρώσος influencer έγινε γνωστός μέσα από βίντεο στα οποία χαρίζει χρήματα, δώρα και ακριβά αντικείμενα σε αγνώστους, καθώς και από το ακριβό lifestyle του σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι και το Λος Άντζελες.

Χαρακτηριστική είναι η ατάκα του «Thank you» που επαναλαμβάνει στα βίντεό του.

Αυτή την περίοδο ο ίδιος βρίσκεται στη Μύκονο και δημοσιεύει συχνά περιεχόμενο από γνωστά beach clubs και εστιατόρια του νησιού.

Στα βίντεο φαίνεται να διασκεδάζει στο έπακρο τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί των Ανέμων. Σαμπάνιες, πούρα, ξέφρενος χορός και η θέα του νησιού κατακλύζουν τα social media του γνωστού influencer.

View this post on Instagram A post shared by Sergei Kosenko (@mr.thank.you)

View this post on Instagram A post shared by Sergei Kosenko (@mr.thank.you)

View this post on Instagram A post shared by Sergei Kosenko (@mr.thank.you)

View this post on Instagram A post shared by Sergei Kosenko (@mr.thank.you)