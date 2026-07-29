Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντουρόφ – ο οποίος γεννήθηκε και ξεκίνησε την καριέρα του στη Ρωσία, αλλά αργότερα μετακόμισε στο εξωτερικό – μπορεί να κριθεί ως καταζητούμενος στη Ρωσία επειδή φέρεται ότι επέτρεψε στις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες να στρατολογούν Ρώσους πολίτες για τρομοκρατικές δραστηριότητες, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, γνωστή και ως FSB, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να ζητήσει τη διεθνή σύλληψή του.

Η κατηγορία προβλήθηκε στο πλαίσιο έρευνας σε ένα συγκεκριμένο κανάλι Telegram αφιερωμένο στα ραντεβού. Σύμφωνα με την FSB, γυναίκες πράκτορες από την Ουκρανία πόζαραν συνήθως εκεί ως κορίτσια με ρομαντική διάθεση που αναζητούσαν μικρά δώρα από πιθανούς μνηστήρες.

Αφού πλήρωνε κάποιος για ένα κορίτσι, στη συνέχεια οι Ουκρανές που παρουσιάζονταν ως Ρωσίδες επιβολής του νόμου, είχαν στόχο να ωθήσουν τους χρήστες να διαπράξουν εγκλήματα, όπως εμπρηστικές επιθέσεις ή υπηρεσία ταχυμεταφορών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Ντούροφ επισημάνθηκε ως ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, ο οποίος φέρεται να αγνόησε τις ρωσικές αναφορές ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη παράνομες δραστηριότητες στο κανάλι και σε άλλους πόρους, χωρίς να το κλείσει, ανέφερε η δήλωση. Ο δισεκατομμυριούχος με έδρα το Ντουμπάι θα τεθεί σε λίστα διεθνών καταζητούμενων, είπε η FSB.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, κατηγόρησε τη διοίκηση της Telegram σε μια δήλωση ότι δεν κατάργησε «πολλά κανάλια, συνομιλίες και bots» που «χρησιμοποιούνται ενεργά από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τρομοκρατικές, και εξτρεμιστικές οργανώσεις να προετοιμάσουν και να συντονίσουν πράξεις δολιοφθοράς και τρομοκρατίας, μαζικών δολοφονιών και απάτης στον κυβερνοχώρο» στη Ρωσία, που είχαν ως αποτέλεσμα «πολλά ανθρώπινα θύματα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telegram αντιμετώπισε στο παρελθόν παρόμοιες κατηγορίες από τις γαλλικές αρχές, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι ήταν υπεύθυνος για εγκλήματα που διαπράχθηκαν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το Παρίσι χρησιμοποιεί ποινικές κατηγορίες για να τον πιέσει να επιβάλει πολιτική λογοκρισία στην πλατφόρμα του για λογαριασμό της Δύσης.

Η FSB ανέφερε ότι μέσω του υπό έρευνα καναλιού γνωριμιών, Ουκρανοί πράκτορες εξανάγκασαν τουλάχιστον 46 Ρώσους πολίτες ηλικίας μεταξύ 12 και 22 ετών σε παράνομες και τρομοκρατικές ενέργειες.

Οι ενήλικοι ύποπτοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης με κατηγορίες όπως τρομοκρατία, δολιοφθορά και επίθεση σε αξιωματικούς του νόμου. Η δήλωση τονίζει ότι το Κίεβο χρησιμοποιεί πολλά κανάλια Telegram για τέτοιες προσλήψεις.

Το κανάλι γνωριμιών επισημάνθηκε ξεχωριστά από τη ρωσική ρυθμιστική αρχή μέσων μαζικής ενημέρωσης Roskomnatzor το 2025 και για περιεχόμενο που περιείχε παιδική πορνογραφία και προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ και θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί στη χώρα, πρόσθεσε η FSB.

Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί ως chatbot matchmaking φέρεται να χρησιμοποιείται από πάνω από 13 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως. Το αρχείο της υπηρεσίας ασφαλείας για άτομα που στρατολογήθηκαν από το Κίεβο μέσω του καναλιού χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2025 και περιλαμβάνει υπόπτους από όλη τη Ρωσία.

Ο Ντούροφ νωρίτερα αυτό το έτος ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές αρχές άνοιξαν ποινική έρευνα εναντίον του και τις κατηγόρησε ότι κατασκεύαζαν προσχήματα για να περιορίσουν την πρόσβαση στο Telegram ως μέρος μιας προσπάθειας «καταστολής του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου».

Εάν κριθεί ένοχος, ο επιχειρηματίας μπορεί να αντιμετωπίσει μέχρι και ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία.