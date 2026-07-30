Τις συνθήκες διαβίωσης στις Γυναικείες Φυλακές Θήβας, κατήγγειλε κρατούμενη, μιλώντας στο Zougla.gr.

Mάλιστα, όπως τόνισε, «το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν και αντιδράσεις από έγκλειστες του Σωφρονιστικού Καταστήματος».

Αφορμή για το ξέσπασμα των διαμαρτυριών φέρεται πως στάθηκε ο αιφνίδιος θάνατος μίας γυναίκας στην Ε΄ Πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

«Κρατούμενη, η οποία έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, εντοπίστηκε νεκρή στον ύπνο της, γεγονός που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, σε τουλάχιστον τρεις από τις συνολικά πέντε πτέρυγες των φυλακών», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την γυναίκα η οποία επικοινώνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, με το Zougla.gr, «η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περιγράφεται ως πρακτικά ανύπαρκτη, παρά το γεγονός ότι στο κατάστημα κρατούνται περίπου 650 γυναίκες».

Η ίδια ανέφερε πως «στις φυλακές υπηρετεί ουσιαστικά μόλις ένας γυναικολόγος, ο οποίος καλείται να καλύψει το σύνολο των ιατρικών περιστατικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας». Παράλληλα, – πάντα σύμφωνα με την καταγγελία – «καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στη χορήγηση των απαραίτητων φαρμάκων, με τα διαθέσιμα γενόσημα σκευάσματα να παρέχονται συχνά σε δόσεις μικρότερες από τις συνταγογραφημένες».

Η κατάσταση, όπως ανέφερε, «επιβαρύνεται περαιτέρω από τον έντονο υπερπληθυσμό, που καθιστά αδύνατη τη σωστή διαχείριση των ασθενών».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις ηλικιωμένες γυναίκες, αλλά και για τα άτομα με βαριά ή χρόνια νοσήματα, τα οποία, όπως είπε, «δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη», ενώ «παράλληλα διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες μεταγωγής στα εξωτερικά νοσοκομεία».

Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για εξαιρετικά προβληματικές συνθήκες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους και στα κελιά, με συχνές εμφανίσεις παρασίτων και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων.

Η ίδια, όπως είπε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, θέλησε να δημοσιευθεί η καταγγελία της με σκοπό να υπάρξει κάποια βελτίωση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ερωτηθείσα για το φαγητό στις φυλακές ανέφερε πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». Καταλήγοντας τόνισε πως κάνει έκκληση προς την Πολιτεία να μεριμνήσει κυρίως για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την καθαριότητα.