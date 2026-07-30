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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 3 (Υψηλή επικινδυνότητα).
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα περιοριστικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.
Οι περιοχές είναι οι εξής:
Δήμος Κασσάνδρας
- Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή)
- Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου
Δήμος Σιθωνίας
Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά)
Δήμος Αριστοτέλη
- Περιοχή από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη
- Τσάμια Στρατονίκης
- Φυσώκα
- Σκοπευτήριο Στρατωνίου