Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 3 (Υψηλή επικινδυνότητα).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα περιοριστικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Οι περιοχές είναι οι εξής:

Δήμος Κασσάνδρας

Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή)

Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου

Δήμος Σιθωνίας

Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά)

Δήμος Αριστοτέλη