Τουλάχιστον επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την ξαφνική κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη συνοικία Πιστουνίνα στη Μεσίνα.

Το κτήριο, το οποίο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα, υπέστη ολική σχεδόν καταστροφή. Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσαν τα ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το οίκημα να μοιάζει σαν να έχει πληγεί από βομβαρδισμό.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση», δήλωσε ο δήμαρχος της Μεσίνα, Φεντερίκο Μπαζίλε. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως από το συμβάν υπάρχουν τρεις τραυματίες, με τον έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικά κλιμάκια διάσωσης, δίνοντας μάχη με τον χρόνο κάτω από τους τόνους μπαζών.