Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι ιταλικές Αρχές, αναβαθμίζοντας επίσημα στο «υψηλό» το επίπεδο συναγερμού για την παρατεταμένη ξηρασία στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πάδου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία πιστοποιούν τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης στον μεγαλύτερο και σημαντικότερο ποταμό της χώρας, ο οποίος τροφοδοτεί κομβικές αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές του βορρά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα δυσμενών μετεωρολογικών προγνώσεων για το αμέσως επόμενο διάστημα, οι οποίες δεν προβλέπουν αξιόλογες βροχοπτώσεις ικανές να αποκαταστήσουν τα αποθέματα νερού.

Οι τοπικοί φορείς και οι αρμόδιες Επιτροπές Διαχείρισης Υδάτων, εξετάζουν ήδη την εφαρμογή έκτακτων μέτρων και περιορισμών στη χρήση του νερού, προκειμένου να διασφαλιστούν τα απαραίτητα αποθέματα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού και της παραγωγής.

Περισσότεροι από 100 δήμοι στο Πιεμόντε και τη Λομβαρδία, περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας, αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στην υδροδότηση, με ορισμένους δήμους να καταφεύγουν σε υδροφόρες για να γεμίσουν τις δεξαμενές των δικτύων πόσιμου νερού, όπως ανέφερε η αρχή του ποταμού Πάδου (ADBPO) σε ανακοίνωσή της.

Στους πρόποδες των Άλπεων, η λίμνη Ματζόρε και η λίμνη Κόμο είδαν τα ποσοστά πλήρωσής τους να υποχωρούν κατά 7% και 6% αντίστοιχα μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με την ADBPO, αφού τα νερά τους χρησιμοποιήθηκαν στην άρδευση των καλλιεργειών σε ολόκληρη την ξηρή κοιλάδα.

Οι δυσκολίες είναι σοβαρές στο Πιεμόντε (βορειοδυτικά), τη Λομβαρδία (βόρεια) και το Βένετο (βορειοανατολικά).

Το καλοκαίρι έφτασε πολύ νωρίς σε αυτές τις περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μετά από έναν ξηρό χειμώνα και άνοιξη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, που έλιωσαν τα αποθέματα χιονιού.

Οι Αρχές ελπίζουν να αποτρέψουν μια καταστροφική ξηρασία, παρόμοια με εκείνη του 2022. «Ας μη γελιόμαστε: οι καλοκαιρινές καταιγίδες δεν μπορούν να αποτελέσουν τη λύση σε διαρθρωτικά προβλήματα», προειδοποίησε ωστόσο στην ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας της ADBPO, Αλεσάντρο Ντελπιάνο.

«Σε σύγκριση με πριν από δέκα ημέρες, παρά τις βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν, έχουμε λιγότερο νερό στις λίμνες και στους υδάτινους πόρους, ενώ οι αρδευτικές ανάγκες παραμένουν υψηλές για αρκετές καλλιέργειες, ξεκινώντας από το ρύζι», τόνισε.