H Sarah Jessica Parker με το απόλυτο mix printed outfit στα γυρίσματα του «And Just Like That»

Η σειρά «Sex and the City» έγινε παγκοσμίως γνωστή για τις περιπέτειες των τεσσάρων πρωταγωνιστριών της, αλλά και για το ιδιαίτερο στυλ που λάνσαραν. Σε κάθε επεισόδιο, αλλά και στις δύο ταινίες μεγάλου μήκους που ακολούθησαν, το στυλ των Carrie, Charlotte, Samantha και Miranda κέντριζε το ενδιαφέρον.

Ήδη τα γυρίσματα για το reboot του «Sex and the City» που θα ονομάζεται «And Just Like That» έχουν ξεκινήσει και οι φωτογραφίες που διαρρέουν ή δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν να ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει.

