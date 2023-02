Η σχεδιάστρια Stella McCartney τιμήθηκε με το μετάλλιο CBE από τον βασιλιά Κάρολο

Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney τιμήθηκε με το μετάλλιο CBE (Commander of the Order of the British Empire) από τον βασιλιά Κάρολο, για την προσφορά της στη Μόδα και τον τομέα της βιωσιμότητας.

Το CBE είναι το υψηλότερο βραβείο Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που μπορεί να επιτευχθεί. Το βραβείο είχε απονεμηθεί στο παρελθόν σε σχεδιαστές όπως οι: Alexander McQueen, John Galliano, Jane Muir, Katherine Hamnett και Betty Jackson.

«Είμαι πολύ περήφανη για την αναγνώριση της δουλειάς μου στη μόδα, τη βιωσιμότητα και όχι μόνο», έγραψε η McCartney στη λεζάντα της ανάρτησης της στο Instagram για την ιστορική στιγμή.

