11 τραυματίες σε ατύχημα ελικοπτέρου του ΟΗΕ στο Μάλι

Έντεκα επιβαίνοντες σε ελικόπτερο της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν το αεροσκάφος πήρε κλίση και έπεσε στο αριστερό πλευρό μετά την προσγείωσή του στην Γκαό (βόρεια), ανακοίνωσε η δύναμη των κυανόκρανων.

Ο αρχικός απολογισμός που είχε δημοσιοποιηθεί από εκπρόσωπο της MINUSMA έκανε λόγο για δύο τραυματίες.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ελικόπτερο «ανατράπηκε» εξαιτίας «ισχυρών ανέμων στο ταρμάκ του αεροδρομίου της Γκαό», ανέφερε η αποστολή μέσω Twitter. Διευκρίνισε πως από τους επιβαίνοντες «δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» ενώ άλλοι υπόλοιποι εννέα υπέστησαν «ελαφριά» τραύματα.

A MINUSMA helicopter was today overturned by strong winds after landing in #Gao, North of #Mali. This was not a crash. Crew and passengers are all accounted for with 2 seriously injured. They have safely exited the aircraft and are receiving medical attention. No fire reported. pic.twitter.com/y9YZVMfQpU